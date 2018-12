Francoski premier: Šestmesečni moratorij na dvig trošarin

V soboto so se protesti sprevrgli v nasilje in izgrede

4. december 2018 ob 09:24,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 12:46

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski premier Edouard Philippe je uvedel šestmesečni moratorij na zvišanje trošarin na gorivo, napovedano za 1. januar. Gre za ukrep, s katerim želijo pomiriti protestnike, t. i. rumene jopiče, ki že več tednov protestirajo proti visokim cenam goriva in življenjskih stroškov. Jezo ljudi je treba slišati, je dejal premier.

Trošarine naj bi se zvišale 1. januarja, a se je vlada po srečanju s predsednikom Emmanuelom Macronom, ki je zaradi dogodkov konec tedna med drugim odpovedal obisk v Srbiji, v ponedeljek zvečer odločila za moratorij na ta ukrep. Vlada naj bi sprejela še nekatere druge ukrepe, s katerimi želi pomiriti protestnike. Premier je v nagovoru v nacionalni skupščini dejal, da država zagotavlja mir in red in da noben davek ne sme ogroziti enotnosti države. "To nasilje se mora končati," je bil jasen Philippe. Kot je dejal, bo za šest mesecev premaknil uvedbo treh davčnih ukrepov, med njimi tudi dviga trošarin.

Philippe je po nasilnem koncu tedna, ko so se v Parizu razplamteli izgredi in nasilje, predstavnike gibanja Rumeni jopiči (gilets jaunes) pozval k pogovorom, a so ga ti zavrnili, ker so od ekstremističnih članov gibanja prejeli grožnje s smrtjo. Rumeni jopiči proti višanju cen goriv in nasploh dvigu cen življenjskih potrebščin protestirajo vsak konec tedna od 17. novembra.

Velika škoda po sobotnih izgredih

Protestniki v Parizu so v soboto v prestižnejših soseskah Pariza zažigali avtomobile, ropali trgovine, uničevali zgradbe in napadali policiste. Poškodovali so tudi Slavolok zmage, na katerega so napisali "rumeni jopiči bodo zmagoviti" in "Macron, odstopi". Gasilci so pogasili 190 požarov, uničenih je bilo več deset avtomobilov. Policija je aretirala 412 ljudi, ranjenih je bilo 113 ljudi, med njimi 23 pripadnikov varnostnih sil.

K. T.