Francosko policijo obtožujejo potvarjanja starosti prebežnikov

ECJ sprejel nova pravilo pri združevanju mladoletnih prebežnikov z družinami

12. april 2018 ob 21:24,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 21:54

Več italijanskih humanitarnih organizacij je francosko obmejno policijo obtožilo potvarjanja rojstnih datumov dveh samostojno potujočih otrok prebežnikov, da bi ju obravnavali kot polnoletne in poslali nazaj v Italijo.

Humanitarne organizacije so na Evropsko komisijo in italijansko notranje ministrstvo naslovile dva dokumenta zavrnitve vstopa, na katerih se zdi, da so bili rojstni datumi ponarejeni, poroča Guardian. Ena tovrstnih potvorb naj bi se zgodila, ko so humanitarne organizacije nadzirale položaj okoli italijanskega obmejnega mesta Ventimiglia.

Večina prebežnikov poskuša v južni del Francije vstopiti po železniški progi, ki poteka tudi skozi Ventimiglio, vendar jih policija na prvi francoski postaji Menton Garavan zavrne in pošlje nazaj v Italijo. "Po naključju smo srečali dva mladoletnika, ki ju dobro poznamo, ko ju je ustavila francoska policija," je dejala Daniela Ziterosa iz organizacije Intersos.

"Videli smo, da je policija na dokument zavrnitve vstopa zapisala napačen datum, ki se razlikuje od tega, ki sta ga navedla mladoletnika. Uspelo nam je preprečiti namero policije in francoska stran ju je nato sprejela," je razložila Ziterosova.

Deček iz Eritreje je fotografiral dokument zavrnitve, na katerem so datum rojstva zapisali kot 1. oktober 2000, čeprav je rojen 1. oktobra 2001. Deček je v Italijo prispel junija lani in poskuša priti na Švedsko, kjer živi njegov brat.

Pravica do združitve z družinskimi člani

Evropska zakonodaja spodbuja, da se mladoletni prebežniki brez spremstva zaščitijo in da imajo mladoletni prosilci za azil v kateri izmed držav EU-ja pravico do prihoda v državo, kjer bivajo njihovi družinski člani.

Evropsko sodišče spremenilo zakonodajo

Evropsko sodišče (ECJ) je sicer prav danes spremenilo zakonodajo o združevanju mladoletnih prebežnikov s svojimi družinami. Prebežniki bodo po novem upravičeni do združitve, tudi če bodo dopolnili 18 let, še preden jim bo dodeljen azil, poroča Deutsche Welle.

Kot pogoj za pravico do združevanja bodo morali azilanti v času do treh mesecev po odobreni prošnji za azil vložiti vlogo za združevanje z družino.

Sodna obravnava ECJ-a je sledila pritožbi dekleta iz Eritreje, ki je v procesu obravnave prošnje za azil na Nizozemskem dopolnila 18 let. Po odobritvi azila je vložila prošnjo, da se ji v državi pridružita tudi njena starša, a so lokalne oblasti to zavrnile.

Humanitarne organizacije medtem kritizirajo italijanske oblasti, da jim ne uspe zagotoviti združevanja družin, zaradi česar se otroci na pot k družinskim članom podajajo na lastno pest.

Število prihodov v Italijo pada

V zadnjih devetih mesecih po sklenitvi dogovora z Libijo je število prihodov v Italijo močno padlo, a v državo še naprej pride največ prebežnikov v Evropi. Letos je po podatkih Združenih narodov prek morja v Italijo prispelo 6.894 ljudi.

Številni med njimi se nato podajo na pot proti Franciji, Avstriji ali Švici, vendar je ta pot zaradi ostrega nadzora obmejne policije na točkah prehoda, kot je Ventimiglia, skoraj nemogoča. Po podatkih Intersosa trenutno pod mostom v Ventimiglii spi okoli 200 ljudi.

Italija starost prebežnikov zapiše ob identifikaciji

Odnosi med Italijo in Francijo na področju migracije postajajo vse bolj napeti. Pred dvema tednoma so francoski policisti posredovali na italijanski železniški postaji in tam odvzeli vzorec urina nigerijskega prebežnika, osumljenega posedovanja mamil. Vir v italijanski policiji je po domnevnem potvarjanju starosti za Guardian dejal, da lahko francoske oblasti pri njih preverijo starost prebežnikov, saj te identificirajo, ko pristanejo na italijanski obali, še poroča Guardian.

