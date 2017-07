G20: Kompromis glede proste trgovine, ki odpira nova vprašanja

V petek ranjenih več kot 200 ljudi, med njimi 160 policistov

8. julij 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 8. julij 2017 ob 11:57

Hamburg - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Potem ko udeleženke vrha G20 v Hamburgu niso dosegle preboja glede proste trgovine, je bil naposled dosežen kompromis. Voditelji so se tako izrekli za prosto trgovino in proti protekcionizmu, a s priznanjem vloge "legitimnih obrambnih mehanizmov v trgovini".

O kompromisu poroča nemška tiskovna agencija DPA. Z njim se je vrh G20 izognil zaostrovanju spora glede proste trgovine, ki velja za eno najbolj težavnih tem na tokratnem vrhu. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zagrozil, da bo zaradi "nacionalne varnosti" še bolj omejil dostop do ameriškega trga. Nasprotno se preostale države želijo v sklepni izjavi izreči proti protekcionizmu. Končno besedilo sklepne izjave bodo sprejeli danes popoldne.



Kot izhaja iz dokumenta, o katerem so se ponoči dogovorili pogajalci, so se države G20 izrekle za "vzajemen in medsebojno koristen okvir za trgovino in investicije" ter za načelo nediskriminatornosti. Države G20 želijo nadaljevati "boj proti protekcionizmu vključno z vsemi nepoštenimi trgovinskimi praksami", so zapisali.

Zaradi Trumpovega gesla Najprej Amerika je bilo jasno izraženo nasprotovanje protekcionizmu tudi Američanov dolgo časa vprašljivo. Prosta trgovina in odprti trgi tudi v krogu gospodarskih velesil niso več sami po sebi umevni, je poročal DPA.

Omembo "legitimnih obrambnih mehanizmov v trgovini" v sklepni izjavi naj bi dosegle ZDA. Gre za pomemben dodatek, saj omogoča "zakonite" protiukrepe. Ravno to pa je sporno. Z vidika Evropejcev bi bile na primer carine na uvoz jekla nepravične in v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije. V Hamburgu se bojijo, da bo Trump carine napovedal na tokratnem vrhu.

ZDA za rabo fosilnih goriv

Še vedno ostaja odprto tudi vprašanje podnebne zaščite. Pri tem je še posebej sporen odstavek, ki ga želijo v besedilo vnesti ZDA. Gre za ameriško podporo drugim državam pri čisti rabi fosilnih goriv, kot je utekočinjeni naftni plin. Okoljevarstveniki so na nogah, saj bi morali uporabo fosilnih goriv pravzaprav opustiti, če bi želeli doseči cilje iz pariškega podnebnega sporazuma.

Ob robu tudi o Ukrajini

Ob robu vrha so se sestali nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin, razpravljali pa so o krizi v vzhodni Ukrajini. Po poročanju tujih agencij si Nemčija in Francija želita politično rešitev, ki bi končala več kot triletno nasilje.

Od aprila 2014 je v spopadih na vzhodu Ukrajine umrlo več kot 10.000 ljudi. Kijev in njegove zahodne podpornice obtožujejo Moskvo, da spodbuja konflikt ter tihotapi orožje in vojake čez mejo, Rusija pa to zanika. Trdi, da se ob upornikih borijo le ruski vojaki, ki niso na dolžnosti, in prostovoljci.

Papež: Potencial za "zelo nevarna zavezništva"

Drugi dan vrha bodo v ospredju teme, kot so Afrika, migracije in zdravstvo.

Vrh je komentiral tudi papež Frančišek. V pogovoru za italijanski časnik La Repubblica je dejal, da ga srečanje skupine G20 skrbi, saj predstavlja potencial za "zelo nevarna zavezništva" med svetovnimi voditelji, ki bi še posebej strahotne posledice lahko imela za migrante.

"Zaskrbljen sem zaradi zelo nevarnih zavezništev med močmi, ki imajo izkrivljeno vizijo sveta: Ameriko in Rusijo, Kitajsko in Severno Korejo, Putinom in Asadom glede vojne v Siriji," je dejal.

Po njegovih ocenah se ključni svetovni problem nanaša na revne, šibke in izključene, med katere spadajo tudi migranti. Pri tem je s prstom pokazal na države, ki se "bojijo invazije migrantov". Evropske voditelje, ki po njegovih besedah prihajajo iz najbogatejše celine na svetu, je še pozval, naj ne nasedejo prepričanju, da je meje mogoče preprosto zapreti.

Udeležence vrha je papež Frančišek nagovoril že v petek in jih pozval, naj absolutno prednost namenijo težavam revnim in marginaliziranim skupinam ter si prizadevajo za končanje vojn po svetu.

Prvi dan srečanja v znamenju srečanja Trump-Putin

Prvi dan srečanja je sicer zasenčilo predvsem težko pričakovano prvo srečanje Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki sta imela v načrtu 30-minutne pogovore, ti pa so se zavlekli na dobri dve uri. Po besedah ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona bi se še nadaljevali, če jih ne bi prekinila ameriška prva dama – goste je čakal koncert v hamburški filharmoniji.

Tillerson je ocenil, da je srečanje, ki je potekalo na štiri oči ob prevajalcih, potekalo v dobrem vzdušju, da je bila kemija med voditeljema dobra, kot se je izrazil, napovedal pa je tudi, da bosta državi sodelovali tudi pri reševanju ukrajinske krize in nadaljevali dialog tam, kjer se ne strinjajo.

Moskva zadovoljna z izkupičkom pogovorov

Predsednika sta potrdila namero, da bosta iskala rešitve, ki ustrezajo nacionalnim interesom ZDA, Rusije in vse mednarodne skupnosti, je po pogovorih povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Prvi komentarji nekaterih ruskih politikov kažejo, da so v Moskvi z izkupičkom pogovorov zadovoljni, je za Drugo jutranjo kroniko poročala dopisnica RTV Slovenija iz Moskve Vlasta Jeseničnik. Predsednica sveta federacije Valentina Matrijenko je dejala, da sta državnika glede vseh vprašanj, o katerih sta govorila, Siriji, Ukrajini, kibernetski varnosti in boju proti terorizmu, dosegla dogovor. Po mnenju predsednika odbora za mednarodne odnose sveta federacije Kusačova pa je zelo pomemben dogovor o prekinitvi ognja, ki bo v treh pokrajinah na jugozahodu Sirije začel veljati jutri opodne, saj potrjuje, da lahko državi sodelujeta. Ob tem pa v Moskvi ne pozabljajo, da so odnosi med državama na najnižji ravni po hladni vojni in da bo za reševanje spornih vprašanj potrebnega veliko časa, je še poročala dopisnica iz Rusije.

Tema pogovora tudi rusko vmešavanje v ameriške volitve

Eno ključnih sporočil njunega srečanja je bil dogovor o prekinitvi ognja v jugozahodni Siriji, ki naj bi začela veljati v nedeljo. Kot poročajo svetovni mediji, sta se predsednika na začetku srečanja na Trumpovo pobudo dotaknila vprašanja domnevnega ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve. Po poročanju Reutersa sta se strinjala, da je bolje, da se osredotočita na izboljšanje odnosov kot na prerekanje o preteklosti. Putin je zanikal vsakršno vpletanje v lanske volitve, Moskva je pozvala k predložitvi morebitnih dokazov o nasprotnem. Kot je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov, je Trump sprejel Putinovo razložitev, da so obtožbe o vmešavanju lažne. Kot je pozneje dejal Tillerson, "sta se predsednika pravilno osredotočila na to, kako se premakniti od tega, kar bi bilo lahko preprosto trmast nesporazum."

Njegovo pojasnilo je naletelo na ostre odzive pri demokratih. "Sklepanje kompromisa glede integritete našega volilnega procesa ne sme in ne more biti področje, na katerem je dogovor o nestrinjanju sprejemljiv sklep," je v izjavi dejal vodja demokratov v senatu Chuck Schumer.

Tillerson je ob tem dejal, da ste se strinjala glede zaveze o "nevmešavanju v zadeve ZDA in demokratičnih procesov ZDA tako kot glede nevmešavanja v demokratične procese v drugih državah."

K. T., B. V.