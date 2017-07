G20: Prvi dan pogovori težavni; danes pričakujejo 100.000 protestnikov

V petek ranjenih več kot 200 ljudi, med njimi 160 policistov

8. julij 2017 ob 07:10

Hamburg - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Voditelji držav G20 prvi dan srečanja v Hamburgu niso dosegli preboja pri temah, glede katerih je med njimi največ nesoglasij, kot sta prosta trgovina in pariški podnebni sporazum. Za danes so napovedani množični protesti s 100.000 udeleženci.

Kot je za Prvo jutranjo kroniko poročala dopisnica RTV Slovenija Polona Fijavž, so Kitajska, Rusija in Nemčija znova zelo jasno pozvale k spoštovanju proste trgovine, udeleženke naj bi stopnjevale pritisk na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se odreče protekcionizmu in izolacionizmu, a je nemška kanclerka Angela Merkel ob koncu dne dejala le, da so bili pogovori težavni. Podobno je pri podnebnih zavezah, pri katerih za zdaj spremembe stališča ameriške administracije ni bilo zaznati, ta pa se zdi za uspeh vrha ključna, je poročala Fijavževa.

Prvi dan srečanja je sicer zasenčilo predvsem težko pričakovano prvo srečanje Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki sta imela v načrtu 30-minutne pogovore, ti pa so se zavlekli na dobri dve uri. Po besedah ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona bi se še nadaljevali, če jih ne bi prekinila ameriška prva dama – goste je čakal koncert v hamburški filharmoniji.

Tillerson je ocenil, da je srečanje, ki je potekalo na štiri oči ob prevajalcih, potekalo v dobrem vzdušju, da je bila kemija med voditeljema dobra, kot se je izrazil, napovedal pa je tudi, da bosta državi sodelovali tudi pri reševanju ukrajinske krize in nadaljevali dialog tam, kjer se ne strinjajo.

Moskva zadovoljna z izkupičkom pogovorov

Predsednika sta potrdila namero, da bosta iskala rešitve, ki ustrezajo nacionalnim interesom ZDA, Rusije in vse mednarodne skupnosti, je po pogovorih povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Prvi komentarji nekaterih ruskih politikov kažejo, da so v Moskvi z izkupičkom pogovorov zadovoljni, je za Drugo jutranjo kroniko poročala dopisnica RTV Slovenija iz Moskve Vlasta Jeseničnik. Predsednica sveta federacije Valentina Matrijenko je dejala, da sta državnika glede vseh vprašanj, o katerih sta govorila, Siriji, Ukrajini, kibernetski varnosti in boju proti terorizmu, dosegla dogovor. Po mnenju predsednika odbora za mednarodne odnose sveta federacije Kusačova pa je zelo pomemben dogovor o prekinitvi ognja, ki bo v treh pokrajinah na jugozahodu Sirije začel veljati jutri opodne, saj potrjuje, da lahko državi sodelujeta. Ob tem pa v Moskvi ne pozabljajo, da so odnosi med državama na najnižji ravni po hladni vojni in da bo za reševanje spornih vprašanj potrebnega veliko časa, je še poročala dopisnica iz Rusije.

Tema pogovora tudi rusko vmešavanje v ameriške volitve

Eno ključnih sporočil njunega srečanja je bil dogovor o prekinitvi ognja v jugozahodni Siriji, ki naj bi začela veljati v nedeljo. Kot poročajo svetovni mediji, sta se predsednika na začetku srečanja na Trumpovo pobudo dotaknila vprašanja domnevnega ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve. Po poročanju Reutersa sta se strinjala, da je bolje, da se osredotočita na izboljšanje odnosov kot na prerekanje o preteklosti. Putin je zanikal vsakršno vpletanje v lanske volitve, Moskva je pozvala k predložitvi morebitnih dokazov o nasprotnem. Kot je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov, je Trump sprejel Putinovo razložitev, da so obtožbe o vmešavanju lažne. Kot je pozneje dejal Tillerson, "sta se predsednika pravilno osredotočila na to, kako se premakniti od tega, kar bi bilo lahko preprosto trmast nesporazum."

Njegovo pojasnilo je naletelo na ostre odzive pri demokratih. "Sklepanje kompromisa glede integritete našega volilnega procesa ne sme in ne more biti področje, na katerem je dogovor o nestrinjanju sprejemljiv sklep," je v izjavi dejal vodja demokratov v senatu Chuck Schumer.

Tillerson je ob tem dejal, da ste se strinjala glede zaveze o "nevmešavanju v zadeve ZDA in demokratičnih procesov ZDA tako kot glede nevmešavanja v demokratične procese v drugih državah."

Drugi dan vrha bodo v ospredju teme, kot so Afrika, migracije in zdravstvo.

Drugi dan napovedani največji protesti v zgodovini

Množični protesti, ki so se sprevrgli v nerede, so potekali tudi v petek, za danes pa so napovedani množični protesti, ki naj bi se jih udeležilo 100.000 ljudi. Protesti so se v preteklih dneh stopnjevali, policija je sporočila, da je bilo do petka zvečer ranjenih 197 policistov, 45 ljudi naj bi bilo ranjenih tudi med protestniki.

Zaradi protestnikov, ki so ovirali promet, so morali nekateri udeleženci srečanja spremeniti svoje obveznosti. V radikalnem gibanju Black Bloc, ki si prizadeva za zlom kapitalizma, ocenjujejo, da so delno uničili zastavljen urnik svetovnih voditeljev. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je tako iz varnostnih razlogov odpovedal obisk središča mesta dopoldne, ameriška prva dama Melania Trump pa ni odšla na ogled starega mestnega središča.

Pestra petkova noč

Po poročanju Deutsche Welle je policija v noči na soboto večkrat uporabila vodne topove, da bi razgnala nekatere nasilne posameznike. Kot navaja časnik, so v več predelih mesta izbruhnili spopadi med policisti in protestniki, ki so poškodovali več stavb in zažgali več deset vozil. Središče nočnega nasilja je bilo področje Schanzenviertel. 100 protestnikov so policisti začasno pridržali.

Za varnost v mestu je bilo predvidenih 20.000 policistov, a so naknadno vpoklicali še 900 policistov.

K. T.