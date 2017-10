G7 skupaj z Googlom, Twitterjem in Facebookom v boj proti terorističnim vsebinam na spletu

Amber Rudd poudarja pomembnost preprečevanja objave, ne le umikanja vsebin

20. oktober 2017 ob 18:08

Neapelj - MMC RTV SLO, STA

Notranji ministri skupine sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) in predstavniki tehnoloških velikanov so na italijanskem otoku Ischia sklenili dogovor o načrtu skupnega boja proti širjenju islamskega ekstremizma prek spleta.

Cilj načrta je, da bi džihadistično vsebino s spleta umaknili dve uri po objavi. "To so prvi koraki k velikemu zavezništvu v imenu svobode," je po koncu dvodnevnega srečanja dejal italijanski minister za notranje zadeve Marco Minniti in izpostavil pomen medmrežja pri "novačenju, urjenju in radikalizaciji tujih borcev".

Twitter je v tvitu sporočil, da so bila pogajanja pomembna in plodna, skupaj z Googlom pa so zavrnili nadaljnje komentarje. Predstavniki Googla, Microsofta, Facebooka in Twitterja so prvič v zgodovini sodelovali na pogovorih skupine G7, poroča BBC.

"Naši nasprotniki se premikajo s hitrostjo tvita, mi pa moramo ukrepati proti njim prav tako hitro," je povedala vršilka dolžnosti ministrice ZDA za domovinsko varnost Elaine Duke. "Odgovornost avtorjev vsebine, vlad in tudi civilne družbe je, da bi bil splet zopet nosilec miru," je dejal njen francoski kolega Gerard Collomb. Britanska notranja ministrica Amber Rudd je poudarila, da se morajo posvetiti predvsem preprečevanju objavljanja tovrstnih vsebin, in ne zgolj umikanju.

Cilj tudi preprečevanje vračanja tujih borcev

Notranji ministri G7 so se srečali le nekaj dni po tem, ko so kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF) ob podpori koalicije pod vodstvom ZDA zavzele Rako, ki je veljala za dejansko prestolnico samooklicane skupine Islamska država (IS) v Siriji. Padec Rake je po besedah Minnitija "težek vojaški poraz, kar pa še ne pomeni, da skupine ni več". Na srečanju so tako ministri razpravljali tudi o preprečevanju vračanja tujih borcev v Evropo.

Pet tisoč borcev IS-ja iz Evrope

Italijanski notranji minister je že v četrtek dejal, da ocenjujejo, da je med letoma 2014 in 2016 v Sirijo in Irak odpotovalo od 25.000 do 30.000 tujih borcev iz 100 držav, da bi se borili na strani IS-ja, 5.000 naj bi jih bilo iz Evrope. Opozoril je tudi, da se 80 odstotkov radikalizacije džihadistov zgodi prek svetovnega spleta.

J. R.