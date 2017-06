Gadafijevega sina izpustili iz ujetništva v vzhodni Libiji

Saifa al Islama Gadafija išče sodišče v Haagu

11. junij 2017 ob 10:47

Zintan - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Saif al Islam Gadafi, sin odstavljenega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, je zapustil mesto Zintan, kjer je bil v ujetništvu vse od leta 2011, je sporočil njegov odvetnik.

Libijska milica Brigada Abu Bakra al Sadika je preko Facebooka sporočila, da je na zahtevo začasne vlade izpustila Gadafija, ki ga je v ujetništvu zadrževala od novembra 2011.

Odvetnik Kaled al Zaidi je povedal še, da so Gadafija izpustili po sprejemu pomilostitvenega zakona, ki ga je sprejela začasna vlada v vzhodni Libiji. Gadafi je namenjen v neko drugo libijsko mesto, a točne lokacije iz varnostnih razlogov odvetnik ne želi podati.

Predvideni naslednik in drugi sin libijskega voditelja naj bi se nahajal v mestu Bajda pri sorodnikih, lokalno poročanje povzema BBC.

Vsa prejšnja sporočila, da so Gadafija izpustili iz Zintana, so se tako izkazala za lažna.

Sodišče v Tripoliju je Gadafija in osem sodelavcev zaradi spodbujanja ubijanja miroljubnih protestnikov, oblikovanja skupin za zatiranje demonstracij in korupcije obsodilo na smrtno kazen. Libijska milica je Gadafija ujela, ko je pred obsodbo želel pobegniti v Niger.

Mesto Zintan na vzhodu Libije je politično moč pridobilo med uporom proti Gadafijevem režimu leta 2011 ter je vse odtlej v nesoglasjih s prestolnico Tripoli na zahodu države, ki jo podpirajo Združeni narodi.

Med Gadafijevim režimom je Saif al Islam imel ključno vlogo pri vzpostavljanju odnosov med Libijo in Zahodom po letu 2000, poroča BBC.

Saifa al Islama Gadafija sicer išče Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, in sicer zaradi številnih zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, povezanih z očetovim režimom. Za njim so leta 2011 izdali nalog za aretacijo.

J. R.