Gana in Nigerija zavrnili nečisto gorivo iz Evrope

Evropska podjetja v Afriko izvažajo nafto s tristokrat višjimi vrednostmi žveplovih delcev kot v Evropi

29. april 2017 ob 19:10

Lagos, Akra - MMC RTV SLO

Gana in Nigerija sta prvi afriški državi, ki sta se z novo zakonodajo odzvali na ugotovitve poročila organizacije Public Eye, da evropska podjetja izkoriščajo nizke standarde za čistost goriva v Zahodni Afriki.

Vlade držav Zahodne Afrike si prizadevajo zaustaviti uvoz dizelskega goriva z nevarno visokimi vrednostmi žvepla in drugih strupenih snovi. Glede na lansko poročilo švicarske nevladne organizacije Public Eye (Oko javnosti), ki se na svetovni ravni ukvarja s trajnostnim razvojem in onesnaženjem, večina nečistega dizelskega goriva v Afriko pride prav iz Evrope, poroča Deutsche Welle.

Poročilo izpostavlja nezakonito poslovanje evropskih naftnih podjetij, ki nizkokakovostno nafto prodajajo v Afriko, ker je na evropskih trgih zaradi višjih standardov ne smejo prodati. Evropski standardi namreč prepovedujejo prodajo nafte s koncentracijo več kot 10 žveplovih delcev na milijon. Podjetja v Zahodno Afriko redno izvažajo nafto s koncentracijo kar 3.000 delcev na milijon.

Gana in Nigerija s prvim julijem uvajata novo zakonodajo, po kateri bo nafta na njunih trgih morala imeti koncentracijo manj kot 50 delcev.

"Presrečni smo, da vidimo to spremembo politike," je povedal Oliver Classen iz Public Eya in dodal, da v organizaciji upajo, da bodo zgledu Gane in Nigerije sledile tudi druge države v Zahodni Afriki, kot so Slonokoščena obala, Benin, Togo in Mali.

Visoko zdravstveno tveganje

V triletni raziskavi so pri Public Eyu preverjali nafto na črpalkah v osmih afriških državah. Več kot dve tretjini vzorcev sta pokazali 150-krat večjo vsebnost žvepla od evropske ravni.

Medtem afriška mesta zelo hitro rastejo. Največje nigerijsko mesto Lagos ima že 21 milijonov prebivalcev, po nekaterih ocenah pa bi se naj ta številka do leta 2050 podvojila. Rastoča urbanizacija, rabljena stara vozila in nekakovostna goriva močno pripomorejo k visoki zračni onesnaženosti.

Onesnaženje, ki ga povzroča izgorevanje goriva, vpliva na razvoj astme, pljučnega raka in srčnožilnih bolezni. Public Eye predvideva, da bi uvedba višjih standardov goriva skupaj z vpeljavo avtomobilov z modernimi sistemi za nadzor izpustov na trg preprečila 25.000 prezgodnjih smrti v letu 2030.

Mešanje različnih vrst goriva za izvoz

Švicarska podjetja za izvoz v Afriko uporabljajo postopek mešanja nizko- in visokokakovostnega dizelskega goriva, s katerim dobijo zmes, ki ustreza afriškim standardom. Bolj ko se zmes približa zakonskim standardom v neki državi, večja je finančna korist za podjetje, ugotavlja raziskava.

Zmesi, ki ne dosega evropskih standardov, podjetja seveda ne morejo prodajati na evropskih trgih, lahko pa jih prodajo drugam, kjer so standardi nižji. Proces mešanja različnih vrst nafte se dogaja v evropskih pristaniščih ali pa kar med potjo v Afriko, ko si tankerji izmenjajo vsebino svojega tovora. Zaradi teh postopkov je zadeva še bolj problematična, saj se na tak način ne meša le nafta različne kakovosti, temveč tudi nafta različnih proizvajalcev.

Kdo so krivci?

Medtem ko so oblasti v Afriki hitro po objavi raziskave zahtevale prenovo gorivnih standardov, se evropski naftni proizvajalci in trgovci nanjo sploh niso odzvali. "V Švici smo začeli peticijo, v kateri prosimo naftne gigante, naj ustavijo prodajo umazane nafte v Afriko. Podpisalo jo je 20.000 ljudi, a zgodilo se ni čisto nič," razlaga Classen.

Raziskava izpostavlja švicarsko podjetje Trafigura in nizozemsko podjetje Vitol. Predstavniki obeh so za Deutsche Welle povedali, da se morajo s problematiko zagotavljanja kakovosti nafte ukvarjati vlade afriških držav. Iz Vitola so dodali, da evropska podjetja ne morejo zagotoviti, da uvozniki nafte potem te ne preprodajo po višji ceni.

V letu 2013 je v Gano prispelo 13 tankerjev iz regije ARA, ta vključuje pristanišča v Antwerpnu, Rotterdamu in Amsterdamu, katerih nafta je v povprečju imela koncentracijo več kot 3.500 delcev na milijon. "Na Nizozemskem in v Belgiji na to temo poteka pereča javna razprava. Tako vladna gibanja kot mediji pritiskajo na vlado," pojasnjuje Classen in dodajo, da bi podoben pritisk potrebovali tudi švicarski naftni trgovci.

Nujna posodobitev afriške tehnologije

V Zahodni Afriki naravnih virov za pridobivanje goriva ne primanjkuje. Težava je obstoječa infrastruktura v rafinerijah, ki ne omogoča proizvodnje kakovostnih naftnih derivatov.

Podpredsednik Gane Mahamudu Bawumia meni, da bo uvedba novih regulacij Gano postavila ob bok evropskim ali vzhodnoafriškim državam, in dodaja, da bo nova zakonodaja zmanjšala število dihalnih bolezni v regiji.

Nigerija je ob tem naznanila strateški načrt, po katerem bo tudi vsa v Nigeriji načrpana nafta dosegala vrednosti pod 50 delci do leta 2020. Na srečanju afriških proizvajalcev goriva je tiskovni predstavnik nigerijske Državne naftne korporacije Ndu Ughamadu napovedal, da bodo sodobno opremo za zmanjšanje žveplovih delcev namestili oziroma že nameščajo na treh od štirih nigerijskih rafinerij, še poroča Deutsche Welle.

Jaša Rajšek