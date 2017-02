Gaucka bo kot novi nemški predsednik nasledil Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier je bil edini kandidat z možnostmi za zmago

12. februar 2017 ob 14:37

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Posebna zvezna volilna skupščina je za novega predsednika Nemčije izvolila nekdanjega zunanjega ministra, socialdemokrata Frank-Walterja Steinmeierja.

Steinmeierja sta podpirali članici velike koalicije v Berlinu, socialdemokrati (SPD) in krščanski demokrati (CDU/CSU). 61-letni Steinmeier je prejel 931 od 1.239 veljavnih glasov članov zvezne volilne skupščine.

Sedanji nemški predsednik, 77-letni Joachim Gauck, je junija lani sporočil, da se zaradi starosti ne namerava potegovati za še en petletni mandat.

Doslej sta bila na predsedniškem položaju v Nemčiji le dva socialdemokrata in po le en mandat - Gustav Heinemman med letoma 1969 in 1974 ter Johannes Rau med letoma 1999 in 2004.

Predsdnika izbira zvezna skupščina, ne državljani

Predsednika v Nemčiji ne volijo neposredno, temveč ga izbere zvezna skupščina, ki se sestane samo ob tej priložnosti, vsakih pet let oziroma v primeru smrti ali odstopa predsednika 30 dni po tem. Kandidat mora za zmago v prvih dveh krogih zbrati absolutno večino glasov delegatov. Če prva dva nista uspešna, sledi tretji krog, ko za izvolitev zadostuje navadna večina.

Poleg Steinmeierja so na tokratnih volitvah kandidirali še nekdanji finančnik Albrecht Glaser, profesor politologije Christoph Butterwegge, Engelbert Sonneborn in televizijski zvezdnik Alexander Hold.

B. V.