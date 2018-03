Gazprom ne želi več pošiljati plina Ukrajini

Ukrajina presenečena nad odločitvijo Gazproma

2. marec 2018 ob 19:48

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski plinski gigant Gazprom bi moral v četrtek obnoviti pošiljke plina Ukrajini, a je to zavrnil in napovedal, da bo pogodbo z ukrajinskim Naftogazom predal mednarodni arbitraži.

Gazprom bi moral v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča v Stockholmu z marcem obnoviti pošiljke plina Ukrajini, ki so bile prekinjene novembra 2015, sredi ukrajinske krize, zaradi spora o cenah in rokih plačil po pogodbi z Naftogazom.

Ruski gigant je tako v četrtek sporočil, da pošiljk plina ne bo obnovil, ker da še ni bil sklenjen dodatni dogovor k osnovni pogodbi. Iz Gazproma so še sporočili, da se bodo znova obrnili na mednarodno arbitražo, da bi lahko prekinili pogodbo z Naftogazom. Ukrajini pa so tudi vrnili plačana predplačila za marec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Naftogazu so bili nad odločitvijo ruskega dobavitelja presenečeni. Napovedali so, da bodo od Gazproma zahtevali odškodnino zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Zasuk v sporu je očitno presenetil tudi ukrajinsko vlado, ki je prebivalstvo pozvala k omejitvi porabe plina. Minister za energijo Igor Nasalik je napovedal zaprtje vrtcev, šol in univerz, ti ukrepi pa naj bi veljali vsaj do torka, ko pričakujejo, da se bodo zelo nizke temperature vendarle nekoliko dvignile.

Spor zaradi plina, Krima, vzhoda Ukrajine

Plinski spor je bil v veliki meri povezan s sporom med Ukrajino in Rusijo zaradi polotoka Krim, ki ga je Rusija pripojila, in konflikta na vzhodu Ukrajine, kjer delujejo proruski uporniki. Zaradi tega so tudi dvakrat prekinili dobavo plina drugim evropskim državam prek ukrajinskih plinovodov.

Pravna bitka pred arbitražnim sodiščem je potekala vse od strmoglavljenja proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča leta 2014. To sodišče je decembra lani odločilo, da mora Rusija znižati zahtevano ceno plina, Ukrajina pa mora od letošnjega leta naprej zakupiti pet milijard kubičnih metrov ruskega plina letno.

B. V.