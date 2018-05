Generalni sekretar ZN-a pozval Trumpa, naj ne odstopi od sporazuma z Iranom

Trump naj bi bil že odločen odstopiti od sporazuma

3. maj 2018 ob 07:00,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 07:10

New York - MMC RTV SLO

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozval, naj ne odstopi od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom.

Guterres je za BBC dejal, da obstaja resnično tveganje vojne, če se sporazum iz leta 2015 ne bo ohranil. Sporazum z Iranom je označil za "pomembno diplomatsko zmago". Dodal je, da ga "ne bi smeli zavreči, razen če imamo dobro alternativo".

Guterresova izjava je nastala le nekaj dni po izraelski objavi "tajnih jedrskih dokumentov", s katerimi Tel Aviv Iran obtožuje tajnega razvoja jedrskega orožja. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je že dejal, da dokumenti, ki jih je na izraelski televiziji v angleščini predstavil izraelski premier Benjamin Netanjahu, pomenijo, da je bil sporazum iz časa ameriškega predsednika Baracka Obame "zgrajen na lažeh".

IAEA: Iran spoštuje sporazum

Medtem so iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) sporočili, da ni nobenih "kredibilnih dokazov o iranskih dejavnostih, povezanih z razvojem jedrskega programa po letu 2009".

Tudi nekdanji vodja izraelske komisije za jedrsko energijo Uzi Ejlam je dejal, da je "vse, kar je Netanjahu povedal v predstavitvi, zgodovina, in ne predstavlja kakršnih koli dokazov, da Iran ne spoštuje dogovora".

Francija, Velika Britanija in Nemčija, ki so ob ZDA, Kitajski in Rusiji sprejele omenjeni sporazum z Iranom, vztrajajo, da je sporazum najboljši način, da se Teheranu prepreči razvoj jedrskega orožja. Iran je sicer ves čas trdil, da je bil njegov jedrski program izključno civilne narave. V zameno za omejitev jedrskega programa so svetovne sile omilile sankcije zoper Iran.

Trump že odločen?

Trump, ki se mora do 12. maja odločiti, ali bodo ZDA sporazum še naprej spoštovale, je do sporazuma zelo kritičen. Označil ga je za "norega" in "najslabšega v zgodovini". Reuters poroča, da se je Trump praktično že odločil, da bo od sporazuma odstopil, ni pa še jasno, kako bo to storil. Reuters se pri tem sklicuje na dva vira v Beli hiši in na vir, seznanjen z notranjo razpravo v ameriški administraciji o tem vprašanju. Mogoče naj bi bilo tudi, da Trump ZDA ne bo popolnoma umaknil iz sporazuma.

