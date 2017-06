Gibanje petih zvezd na lokalnih volitvah izgubilo veliko sijaja

Dober pokazatelj za bližajoče se parlamentarne volitve

12. junij 2017 ob 08:30

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V prvem krogu delnih lokalnih volitev v Italiji je največji poraženec opozicijsko Gibanje petih zvezd, saj se njihovim kandidatom v nobenem večjem mestu ni uspelo prebiti v drugi krog.

Devet milijonov volilnih upravičencev je odločalo o županih v 1.005 občinah oziroma mestih. Kot poroča Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima, je bilo največ pozornosti namenjene volitvam v štirih deželnih glavnih mestih, a je bilo Gibanje petih zvezd povsod neuspešno. Tako v Catanzaru v Kalabriji, kot v l'Aquili v pokrajini Abruzzo se bosta čez dva tedna pomerila kandidata leve in desne sredine.

Gibanje petih zvezd je še spomladi verjelo, da lahko prevzame županstvo v Genovi, rodnem mestu svojega ustanovitelja Beppeja Grilla, ki je članstvu vsilil svojega kandidata Luco Pirondinija. Niti ta se ni uvrstil v drugi krog. V ligurski prestolnici, ki je imela ves povojni čas levičarske župane, ima zdaj največ možnosti desnosredinski kandidat Marco Bucci. V Palermu naj bi že v prvem krogu zmagal levo sredinski Leoluca Orlando, ki bo tako začel svoj peti županski mandat.

Gibanje petih zvezd je lani doseglo izjemen uspeh, ko je bil njihov župan izvoljen v Rimu, od takrat pa je šlo zanje le še navzdol. "Gibanje petih zvezd je doživelo velik poraz. Ne le, da se njihovi kandidati niso uvrstili v drugi krog, dosegli so katastrofalne izide. Te volitve so pokazale, da so volivci presodili, da Gibanje na lokalni ravni ni sposobno vladati," je dejal Matteo Ricci iz vladajoče levosredinske Demokratične stranke.

Nazaj k tradicionalni razdelitvi glasov

Prvi odzivi po preštetih glasovih kažejo na olajšanje tradicionalnih dveh političnih blokov, ki izid razumeta kot vrnitev k nekdanji politični dvopolnosti in izgubo podpore Grillovemu Gibanju. Kandidati, blizu vladajoči Demokratski stranki, Berlusconijevi Naprej Italija ali desnim strankam, so po večini kandidirali brez strankarskega simbola, da bi tako preprečili vpliv izida na morebitne jesenske parlamentarne volitve.

Demokratična stranka in Gibanje petih zvezd imata na državni ravni največ podpore. Zadnje ankete na državni ravni namreč kažejo, da sta izenačena pri približno 30 odstotkih, Berlusconijeva Naprej Italija in Salvinijeva Severna liga pa pri 12 do 13 odstotkih.

Sekretar Demokratov Matteo Renzi si želi predčasnih volitev še pred sprejemanjem proračuna za prihodnje leto. Te pa so odvisne od sprejetja novega volilnega zakona, glede katerega - po dobrega pol leta od padlega ustavnega referenduma - še vedno ni političnega zedinjenja, dodaja Petrovec.

A. P. J.