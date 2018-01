Gibanje petih zvezd na volitve brez zahteve po referendumu o evru

22. januar 2018 ob 19:35

Rim - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanska stranka Gibanje petih zvezd, ki ji ankete pred marčevskimi volitvami najbolje kažejo, je predstavila program z 20 točkami, med katerimi pa ni omembe referenduma o italijanskem članstvu v evroobmočju.

Referendum o evru je bil namreč dolgo ena glavnih obljub stranke, ki pa je to vprašanje nato vztrajno porivala v ozadje. Napoved referenduma je sicer prestrašil finančne trge, ki so jo videli kot grožnjo celotnemu projektu enotne valute.

31-letni Luigi di Maio, ki je septembra prevzel vodenje stranke, je program predstavil na strankarskem srečanju v Pescari. Kot je dejal, bo to osnova za pogajanja z drugimi strankami po volitvah, poroča Reuters.

Obljube brez podrobnosti

Na vrhu med programskimi točkami stranke je obljuba o krčenju birokracije z ukinitvijo 400 "neuporabnih" zakonov. Obljubljajo tudi "drastično" zmanjšanje davkov na področju gospodarstva, pa tudi boj proti revščini v obliki prihodkov v znesku najmanj 780 evrov mesečno za vse, ki so pripravljeni iskati zaposlitev.

Na kritike, da stranki primanjkuje izkušenih in sposobnih ljudi, je Di Maio odgovoril s predstavitvijo strankarskih kandidatov, med katerimi so tudi znani televizijski novinarji in vodja organizacije za zaščito potrošnikov. Eden izmed kandidatov je tudi častnik obalne straže Gregorio De Falco, ki je postal junak leta 2012 po nesreči ladje Costa Concordia, v kateri je umrlo 32 ljudi. De Falco je zaslovel, ko je bežečemu kapitanu ladje zabrusil, naj se vrne na ladjo. Njun telefonski pogovor so namreč prenesle televizije.

Stranka v programu obljublja tudi omilitev pokojninske reforme iz leta 2012, ki je dvignila upokojitveno starost. Strankin načrt pravi, da bi bili ljudje upravičeni do upokojitve po 41-letnemu plačevanju prispevkov ali če je vsota njihove starosti in let plačevanja prispevkov 100.

Gibanje petih zvezd obljublja 50 milijard evrov vredna javna vlaganja v nove tehnologije, na drugi strani pa 50-milijardno krčenje "neproduktivne" porabe. Program sicer ne ponuja podrobnosti o financiranju ukrepov. Tako obljublja povečano zadolževanje za plačevanje vlaganj, obenem pa naj bi se spopadli z ogromnim javnim dolgom Italije, ki znaša 132 odstotkov bruto domačega proizvoda. V naslednjem desetletju naj bi ta dolg padel za 40 odstotnih točk.

Nič več zavračanja koalicije

Poleg tega, da opušča idejo o referendumu o evru, se je Gibanje petih strank oddaljilo tudi od zavračanja oblikovanja vladajoče koalicije z drugimi strankami. Di Maio je dejal, da če desnosredinskemu bloku ne bo uspelo oblikovati vlade, mora predsednik Sergio Mattarella njegovi stranki podeliti mandat za sestavo vlade.

Gibanje petih zvezd je leta 2009 ustanovil komik Beppe Grillo, začelo pa se je kot protestno gibanje, ki je glasove nabiralo med volivci, sitimi korupcije v italijanski politični in gospodarski eliti.

Di Maio si po svoji izvolitvi na čelo stranke prizadeva ustvariti manj revolucionarno podobo, s čimer želi pridobiti glasove t. i. zmernih volivcev. Zato poudarja tako strankin boj proti korupciji kot njeno agendo, naklonjeno poslovnežem.

Ankete kažejo dobro

Javnomnenjske raziskave kažejo, da bi na volitvah Gibanje petih zvezd prejelo 28 odstotkov glasov, kar je pet odstotnih točk več kot vladajoča Demokratska stranka.

Desnosredinska koalicija manjših strank, ki jo vodi stranka Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, medtem uživa 37-odstotno podporo, kažejo ankete. Osvojila naj bi največ sedežev v parlamentu, a ne dovolj, da bi imela delujočo večino.

