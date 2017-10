Glas papeža segel v vesolje - Frančišek poklepetal z astronavti

Astronavti na ISS-ju vidijo Zemljo brez meja in konfliktov

26. oktober 2017 ob 17:49

Vatikan,vesolje - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek se je v videokonferenci pogovoril s posadko astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Papeža je zanimalo predvsem njihovo doživljanje Zemlje in vloga človeka v vesolju.

Prvi je na vprašanje odgovoril 60-letni italijanski astronavt Paolo Nespoli, ki je opravljal tudi vlogo prevajalca. Dejal je, da kljub ptičji perspektivi na Zemljo ostaja zbegan o vlogi človeka.

Vodja odprave, ameriški astronavt Randy Bresnik je dejal, da od zgoraj vidijo svet brez meja in konfliktov. Vidno tanka atmosfera kaže na to, kako krhko je življenje na Zemlji, je dodal. "Največji užitek mi daje to, da lahko vsak dan vidim božjo stvaritev, morda celo z njegove perspektive," je papežu po poročanju Guardiana odgovoril Bresnik.



Frančišek je drugi papež, ki je poklical na ISS, leta 2011 je to storil že njegov predhodnik Benedikt XVI. Frančišek je šesterico astronavtov na ISS-ju še povprašal, kaj jih je spodbudilo, da so postali astronavti in kaj jih razveseljuje med bivanjem tam.

Ruski kozmonavt Sergej Rjazanski je v pogovoru s papežem poudaril, da so poleti v vesolje prihodnost človeštva. Pri izbiri za kozmonavta je nanj vplival njegov dedek, ki je sodeloval pri gradnji sploh prvega umetnega satelita - Sputnika, ki ga je v vesolje poslala Sovjetska zveza.

Sveti oče je posadko ISS-ja tudi vprašal, kako pomembno je sodelovanje med posameznimi člani posadke v tako majhnem prostoru, kot je ISS. "Številne države sodelujejo pri projektu ISS-ja. Vsak izmed nas je edinstven. Delamo skupaj in lahko dosežemo več, kot če bi to počeli sami," je dejal ameriški astronavt Joseph Acaba.

Trenutno so na ISS-ju trije ameriški astronavti, dva ruska kozmonavta in italijanski astronavt.

