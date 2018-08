Grabar-Kitarovićeva odlikovala Gotovino in Markača

V domovini veljata za junaka domovinske vojne

3. avgust 2018 ob 15:52

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je ob dnevu zmage in domovinske hvaležnosti na svojo pobudo odlikovala upokojena generala Anteja Gotovino in Mladena Markača z veleredom kralja Petra Krešimirja IV.

Dan zmage in domovinske hvaležnosti je hrvaški državni praznik, ki ga Hrvati praznujejo 5. avgusta. Na ta dan se spominjajo operacije Nevihta, ki je leta 1995 končala vojno na Hrvaškem.

Markač in Gotovina na Hrvaškem veljata za junaka domovinske vojne, za Srbe, ki Nevihto označujejo za največje etnično čiščenje po koncu druge svetovne vojne, pa sta sporna.

Najprej obsojena, nato oproščena

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije ju je po poveljniški odgovornosti za vojne zločine nad etničnimi Srbi v času med in po operaciji naprej obsodilo na 24 oziroma 18 let zapora, leta 2012 pa oprostilo.

Gotovina je v domovini še vedno izjemno priljubljen. Mnogi so ga še pred leti želeli videti kot kandidata za predsednika države, a tovrstne predloge ves čas zavrača. Grabar-Kitarovićeva je pa je njega in Markača leta 2015 imenovala v takrat ustanovljeni Svet za domovinsko varnost, ki vodi strokovne razprave o vprašanjih nacionalne varnosti in svetuje hrvaški predsednici.

A. P. J.