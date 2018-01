Grki bodo po novem težje stavkali in hitreje ostali brez nepremičnine

Proti ukrepom protestiralo 20.000 ljudi

16. januar 2018 ob 07:58

Atene - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Grški parlament je v ponedeljek potrdil nov sveženj varčevalnih ukrepov, ki med drugim prinaša krčenje socialnih pravic in omejitev pravice do stavke.

V Atenah, kjer je ves dan potekala stavka, ki je med drugim ohromila javni promet, so po odločitvi izbruhnili manjši neredi, policija je posredovala tudi s solzivcem, premier Aleksis Cipras pa obljublja, da se obdobje ostrih varčevalnih ukrepov in posojil končuje.

Razmere pred grškim parlamentom, kjer se je zbralo okoli 20.000 ljudi, so se takoj po glasovanju, na katerem so s 154 glasovi za in 141 proti sprejeli nove reformne ukrepe, zaostrile. Izbruhnili so spopadi - protestniki so metali kamenje, granitne kocke, molotovke in celo posode z barvo, policija je odgovorila s solzivcem.

Produktivnost za petino nižja od povprečja EU-ja

Poslanci so v zameno za novo finančno pomoč med drugim spremenili sistem socialnih pravic, številne Grke pa najbolj jezi, da bo po novem težje razglasiti stavko. Do zdaj so sindikati za to potrebovali podporo tretjine članov, po novem bo potrebna več kot 50-odstotna podpora. S spremembo naj bi zmanjšali število stavk in povečali produktivnost, ki je v Grčiji okoli 20 odstotkov nižja od povprečja v Evropski uniji.

"Naša starejša generacija je morala prelivati kri, da smo dobili pravico do stavke, do svojega glasu. In zdaj ne bomo le mirno sedeli in opazovali, kako nam to pravico jemljejo. Imam dva brezposelna otroka, moj mož je brezposeln, prav tako jaz. Prišli smo do dna, uničili so nas," je dejala ena izmed protestnic.

Cipras: Težki časi so za nami

Aleksis Cipras je leta 2015 na volitvah zmagal tudi z obljubami o koncu varčevanja, ki jih je moral požreti. Zadnji sveženj ukrepov med drugim omogoča, da bodo lahko hitreje zaplenili in prodali nepremičnine tistih, ki ne bodo zmogli odplačevati posojil. A kot upa vlada, je bil to zadnji varčevalni sveženj.

"Težki časi so za nami, pred nami pa ogromno truda, da zacelimo rane, ki jih je pustila ekonomska kriza, državo moramo ponovno postaviti tja, kamor spada," je izjavil Cipras.

Grčija se je bankrotu izognila s pomočjo posojil držav evrskega območja in Mednarodnega denarnega sklada, zadnji, tretji program pomoči, naj bi se končal avgusta. Številni Grki, ki svoj položaj opisujejo kot sodobno suženjstvo, pa so nasprotovanje novim ukrepom pokazali s še eno stavko, ki je v ponedeljek med drugim ohromila promet, delo v bolnišnicah in šolah.

A. P. J., Boštjan Anžin