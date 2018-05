Grška policija razbila kriminalno združbo, ki je kradla zdravila proti raku

Policija: Združba je kazala "prezir so družbe"

5. maj 2018 ob 13:05

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

V Grčiji je policija razbila kriminalno združbo, ki je iz bolnišnic kradla zdravila proti raku in jih tihotapila v druge evropske države, kjer so jih preprodajali. Med člani združbe so tudi zdravniki.

Policija je sporočila, da so aretirali 21 ljudi v starosti med 22 in 70 leti, med njimi tudi zdravnike in medicinske sestre. S svojim početjem so osumljeni bolnikom potencialno odrekli zdravila, ki rešujejo življenja, je še sporočila policija.

Policija sumi, da so aretirani uporabljali ponarejene recepte, da bi dobili zdravila, ki so jih nato pošiljali v skladišča v Italiji, Nemčiji in Švici, kjer so jih nato prodali za več kot dvakrat višjo ceno. Policija tudi preiskuje, ali so bili resnični bolniki z rakom deležni manjših količin zdravil, kot bi jih morali prejeti.

Večmilijonska škoda

Na tuje so poslali za 25 milijonov evrov zdravil, sporoča policija, država pa je bila oškodovana za najmanj 13,7 milijona evrov.

Predstavnik policije Teodoros Kronopulos je dejal, da narava zločina kaže na "poseben prezir do družbe". Aretirane je "vodil dobiček, nič drugega".

Večina zdravil proti raku je v Grčiji dostopna le prek državnih bolnišnic, saj so razmeroma draga, zato jih država subvencionira.

Združba naj bi bila dejavna od leta 2013, torej od vrhunca dolžniške krize, ki je močno prizadela Grčijo in zaradi katere je bila močno okrnjena poraba v ključnih sektorjih, vključno z zdravstvom.

B. V.