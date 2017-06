Grške oblasti premeščajo prebežnike z nekdanjega letališča

Na vrhuncu krize je bilo v taborišču okoli 3.000 prebežnikov

2. junij 2017 ob 12:20

Atene - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Grške oblasti so začele prebežnike z nekdanjega atenskega letališča Ellinikon, kjer je bilo dobro leto neuradno begunsko taborišče, seliti v novo taborišče.

Od 500 do 600 prebežnikov bodo premestili v novo taborišče, ki je 90 kilometrov severno od Aten. Po napovedi izpraznitve taborišča so številni prebežniki sami zapustili letališče v Hellenikonu, nekdanjem letališkem kompleksu, kamor so premestili tudi nekatera prizorišča z olimpijskih iger leta 2004. Na vrhuncu prebežniške krize je bilo tam okoli 3.000 prebežnikov.

Humanitarne organizacije so ostro kritizirale razmere, v katerih so živeli prebežniki, ki so jih tja z grško-makedonske meje začeli premeščati novembra 2015.

Grška vlada je dolgo napovedovala, da bo izpraznila letališče, ki je bilo glavno atensko letališče šest desetletij, zaprli pa so ga leta 2001, in ga dala v najem zasebnim investitorjem, pri tem pa ni bila uspešna, saj se prebežniki niso želeli preseliti v druga taborišča po državi. Prebežniki, večina med njimi so bili Afganistanci, ki niso imeli pogojev za premestitev v druge evropske države, so se bali, da bi selitev dlje od Aten še otežila njihov odhod iz Grčije.

V Grčiji je še vedno ujetih več kot 62.000 prebežnikov, ki želijo na sever Evrope, a so po zaprtju meja v balkanskih državah marca lani obtičali na grškem polotoku.

K. T.