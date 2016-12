Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi umora so pridržani veleposlanikova žena (na fotografiji), njen ljubimec in njegov bratranec. Foto: Reuters Truplo so našli v zažganem vozilu na obrobju Ria de Janeira, v njem pa so našli truplo, za katerega policija pravi, da je veleposlanikovo. Foto: Reuters Sorodne novice Brazilija po številu umorov bolj smrtonosna od Sirije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grškega veleposlanika v Braziliji ubil ljubimec njegove žene, policist

Veleposlanik je bil pogrešan od ponedeljka

31. december 2016 ob 14:37

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

Brazilska policija je sporočila, da je grškega veleposlanika Kyriakosa Amiridisa ubil tamkajšnji policist, ki je imel razmerje z njegovo ženo Francoise Amiridis (Souza Oliveira).

59-letni veleposlanik je bil pogrešan od ponedeljka, njegovo truplo pa so v četrtek našli v zažganem vozilu na obrobju Ria de Janeira, poroča BBC.

Policija pravi, da je umor veleposlanika načrtovala njegova žena, Brazilka Francoise Souza Oliveira, in sicer s svojim ljubimcem Sergiom Gomesom Moreiro Filhom, ki je priznal, da je veleposlanika zadavil.

Magalhaes je sicer dejal, da se je le branil in je veleposlanika ubil, ko naj bi se z njim soočil glede trditev, da je bil nasilen do svoje žene. Policija sicer zanika, da je šlo za obrambo. Kot pravijo, je policistov bratranec Eduardo Melo priznal, da je premaknil veleposlanikovo telo, podrobno je predstavil tudi načrt umora, vanj pa je vpletel tako policista kot veleposlanikovo ženo.

Pridržani so tako 40-letna Francoise Amiridis kot 29-letni Moreira in njegov bratranec Eduardo Melo. Ta naj bi prejel okoli 80.000 realov (okoli 25.000 ameriških dolarjev) za opazovanje. Trojica je na zaslišanju, v policijskem pridržanju pa bodo še 30 dni.

Zločin iz strasti

Preiskovalec Evaristo Pontes Magalhaes je umor opisal kot "tragično, strahopetno dejanje", policija pa ga označuje za "zločin iz strasti". Kot je dejal, je žena sprva vse zanikala, nato pa naj bi zapadla v nasprotja, začela jokati in priznala, da je umor izvedel policist Moreira.

Žena je izginotje Amiridisa prijavila v sredo, še poroča BBC, policiji pa je dejala, da je odšel v ponedeljek v izposojenem avtomobilu. Zažgano vozilo so našli v četrtek. Truplo je bilo preveč zažgano, da bi ga prepoznali, a policija pravi, da gre za veleposlanika. Preiskovalci so še dejali, da so našli madeže krvi na kavču v hiši, kjer je par živel. Veleposlanik naj bi bil tam tudi ubit, najverjetneje zaboden.

B. V.