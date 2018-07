Grški minister: Smrtonosni požar najverjetneje podtaknjen

Požari so pogašeni ali pod nadzorom

26. julij 2018 ob 16:33,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 22:10

Atene - MMC RTV SLO, STA

Grčija domneva, da je bil smrtonosni požar, ki je izbruhnil v ponedeljek in je zahteval 83 življenj, podtaknjen, je sporočil grški minister za zaščito državljanov Nikos Toskas.

V grškem letovišču Mati, kjer so obsežni požari uničili pokrajino in zahtevali skupno 83 smrtnih žrtev, so preživeli krajani predtem besno sprejeli obrambnega ministra Panosa Kamenosa.

"Ljudi ste pustili zgoreti brez razloga," je Kamenosu očitala prebivalka, ko so civilisti obkrožili ministra, vodjo vojske in župana. Drugi prebivalci so se pritožili nad nasvetom oblasti, naj zatočišče poiščejo v morju. Mnogi so si tako tudi zares rešili življenje, a mnogi prebivalci – predvsem starejši – morja niso uspeli doseči. Več žrtev, med njimi tudi 26 objetih ljudi, so našli zoglenele na pečinah, saj se je ogenj tudi zaradi vetrov s hitrostjo do 100 kilometrov na uro širil izredno hitro, poroča BBC.

Obrambni minister se je branil pred očitki: brez vojaške intervencije bi bilo prizadeto območje še mnogo večje od 5.164 hektarjev. Za izjemno visoko število smrtnih žrtev je okrivil črne gradnje na območju, ki so prebivalcem otežile dostop do morja. "Gre za zločin iz preteklosti. Ta obala Aten ... vse te zgradbe, ki so nastale večinoma brez dovoljenj, so zasedle obalo brez vsakih pravil," je Kamenos dejal za BBC.

Župan Rafine Evangelos Burnus je povedal, da je bila več kot polovica prizadete površine stanovanjskih objektov. V požaru je bila popolnoma uničena četrtina hiš, več kot polovica pa resno poškodovana.

Grčijo je po hudih požarih zdaj prizadelo močno deževje, ki povzroča hude poplave v severnih predmestjih Aten, na otoku Tasos in polotoku Halkidiki.

Eden izmed prebivalcev je potožil, da je gasilce zaprosil za pomoč, a sploh niso vedeli, da je na območju požar. Nad gasilci se je pritožil tudi vodja zveze grških gozdov Jorgos Papadijas, ki je dejal, da so se osredotočili na drug požar zahodno od Aten, s tem pa izpostavili vzhodno obalo.

Gasilci delajo prek sezonskih pogodb

Gasilcem je v kolumni za London Review of Books stopil v bran grški novinar Janis Babulijas, sicer tudi dopisnik Guardiana, Politica in Al Džazire, ki je izpostavil, da je desetletje varčevalnih ukrepov močno oklestilo grško gasilstvo. Mnogi gasilci zdaj namreč delajo prek sezonskih pogodb, njihova oprema je dotrajana, ponekod so razmere tako slabe, da si morajo gasilci sami kupiti delovne škornje.

Babulijas se je obregnil tudi ob grške oblasti in neučinkovit pregon požigalcev. V zadnjih štirih letih so po njegovih navedbah oblasti namreč v povezavi s podtikanjem požarov aretirale 4.000 ljudi, med njimi so sodili le 700, le eden pa je končal v zaporu. V zvezi z nedavnimi požari so sicer aretirali pet ljudi.

Požare povzročila pretrgana napeljava?

Za požare je župan kraja Penteli, ki leži na pobočju nad uničenimi atiškimi letovišči, okrivil potrgano električno napeljavo. "Videl sem potrgano napeljavo. S tem se je vse začelo," je za grški radio 24/7 dejal župan Dimitris Stergiju in pojasnil, da je to sprožilo iskre, ki so zanetile ogenj. Gasilci medtem mnenja o vzroku požara niso podali, je pa pravosodje že v sredo odprlo preiskavo, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Enajst ljudi huje ranjenih

Število smrtnih žrtev požarov je medtem naraslo na 83. Po zadnjih podatkih gasilcev je hospitaliziranih 60 ljudi, med njimi se jih enajst zaradi opeklin bori za življenje, poroča Greek Observer.

Predstavnica civilne zaščite je medtem sporočila, da številne še vedno pogrešajo, čeprav natančno število ni znano. Med pogrešanimi sta tudi 9-letni dvojčici. Pogrešane še naprej iščejo po požganih hišah v letoviščih Mati, Rafina, Nea Makri in Neos Vucas. "Preiskali bomo vsako hišo," je predstavnica civilne zaščite poudarila za grško televizijo. Dodala je, da so požari, ki bi lahko ogrožali poseljena območja, pod nadzorom ali popolnoma pogašeni.

Poleg tega si prizadevajo za identifikacijo umrlih. Sorodniki so zato v mrtvašnici v Atenah oddali vzorce DNK-ja. Identifikacijo otežuje dejstvo, da je veliko trupel zoglenelih.

Vlada predstavila program finančne pomoči

Grška vlada je medtem predstavila ukrepe za pomoč prizadetim prebivalcem. Vse prizadete družine in podjetja bodo dobile med 5.000 in 8.000 evri finančne pomoči ter popuste pri sklepanju zavarovanj. Upokojenci bodo dobili dvojne pokojnine. Družine, ki so v požarih izgubile svojce, bodo dobile 10.000 evrov ter do tisoč evrov mesečne pomoči za preživele mladoletne otroke, še poroča Greek Observer.

V občino Rafina so namestili vojaško enoto, ki bo razdeljevala brezplačne obroke in je na voljo civilistom, ki potrebujejo pomoč.

Prizadete občine bodo prejele dva milijona evrov za rekonstrukcijo uničenih poslopij. Grška centralna banka je medtem odobrila pet milijonov evrov pomoči za prizadete. Omenjena sredstva bo razporedilo finančno ministrstvo.

