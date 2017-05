Grški parlament potrdil nove varčevalne ukrepe. Protesti ogorčenih v Atenah.

Grčija upa na novo posojilo in delni odpis dolgov

19. maj 2017 ob 07:04

Atene - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Grški poslanci in poslanke so ponoči potrdili potrdili nove varčevalne ukrepe, ki jih zahtevajo mednarodni posojilodajalci. Ulice Aten so še drugi večer zapored napolnili protestniki in tudi tokrat je prišlo do izgredov.

Kot je za Radio Slovenija poročal Boštjan Anžin, se je pred parlamentom zbralo okoli 10.000 ljudi, ogorčenih nad nadaljnjimi varčevalnimi ukrepi, pri čemer so številni ljudje tako kot država že zdaj na robu preživetja. Manjša skupina zamaskiranih protestnikov je začela v policiste metati kamenje, steklenice in eksplozivna telesa ter molotovke, gorele so tudi lesene stražarnice, razbitih je več izložb, avtomobilov.

Policija je odgovorila s solzivcem in gumijastimi naboji ter izgrednike razgnala, pobegnili pa so tudi številni sicer mirni protestniki. Kasneje so se v manj dramatični obliki takšni prizori ponavljali. Prav v času, ko so potekali največji izgredi, je v parlamentu nastopal premier Aleksis Cipras in branil predlagano zakonodajo, po kateri bodo novi ukrepi, predvsem nižanje pokojnin in višanje davkov, stopili v veljavo leta 2019 in 2020, čeprav je ob prevzemu oblasti obljubljal konec nenehnega zategovanja pasu.

Parlament je sicer sprejel tudi nekaj ukrepov, ki bi prebivalce razbremenili, a le v primeru, če bo finančno stanje to omogočalo. Morda se vam zdijo podpora socialno ogroženih skupin in drugi protiukrepi kot nekakšna krinka, politična odločitev, a za tisoče sodržavljanov bodo, ko bo prišel čas, pomenili veliko pomoč in olajšanje, je sporočal Cipras.

Poslanci, ki so novo zakonodajo potrdili, zdaj upajo, da bodo v ponedeljek finančni ministri evroobmočja v Bruslju sprostili tretji sveženj posojil, nujen, da bi Grčija julija lahko poravnala več kot sedemmilijardni obrok dolga Evropski centralni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, ter odobrili delni odpis dolgov.

B. V.