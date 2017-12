Grški predsednik zavrnil Erdoganovo zahtevo o reviziji lozanskega sporazuma

Kot poroča dopisnik RTV Slovenija, sta bili Turčija in Grčija že večkrat na robu vojne, in čeprav je sprva kazalo, da bo tokratni obisk samo poglobil nasprotja in prinesel nova zaostrovanja, so se državniki vendarle poslovili spravljivo, a nič bliže odgovoru, kako preskočiti številne razpoke v odnosih. Foto: Reuters