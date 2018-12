Protestniki so prepričani, da volitve niso bile legitimne. Foto: Reuters Salome Zurabišvili je s skoraj 60 odstotki podpore postala prva predsednica Gruzije. Foto: Reuters Sorodne novice Gruzija na zadnjih neposrednih volitvah dobila prvo predsednico Dodaj v

Gruzija: Zaradi domnevnih volilnih prevar na ulicah protestniki

Salome Zurabišvili prva ženska na čelu države

2. december 2018 ob 17:18

Tbilisi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na protestih v prestolnici Gruzije Tbilisiju se je na pobudo protikandidata zbralo okoli 25.000 ljudi, ki zavračajo izide predsedniških volitev, na katerih je slavila Salome Zurabišvili.

Z zastavami Gruzije in Evropske unije v rokah so se protestniki zbrali na aveniji pred parlamentom. "Tu sem, da protestiramo proti volilni prevari," je dejala ena izmed protestnic. Opozicijski voditelj Grigol Vašadze je po porazu na volitvah zavrnil izide volitev in pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam in mirnim demonstracijam.

Na drugem krogu predsedniških volitev je s skoraj 60 odstotki glasov zmagala Zurabišvilijeva, ki jo je podprla vladajoča stranka Gruzijske sanje, in postala prva ženska na čelu te nekdanje sovjetske republike. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki je spremljala volitve, je pohvalila volilni proces. Kot pomanjkljivost so sicer navedli, da je imela Zurabišvilijeva podporo države.

Predsednica prvič ostro proti Rusiji

V Franciji rojeni Zurabišvilijevi so med kampanjo nasprotniki očitali mehak pristop do Rusije. Predsednica je medtem v prvem intervjuju za Reuters ostro nastopila proti Rusiji in jo označila za okupacijsko silo. Pogajanja so po njenem mnenju nemogoča, dokler Rusija ne prizna okupacije separatističnih gruzijskih regij Abhazija in Južna Osetija, kjer je nameščena ruska vojska.

Zadnje neposredne volitve

V Gruziji so letos potekale zadnje neposredne volitve predsednika. Po izteku tega mandata bo predsednika države s šestletnim mandatom izbiralo 300 delegatov – poslanci in predstavniki regij ter občin. Predsednica, ki bo položaj prevzela sredi decembra, bo imela predvsem protokolarno vlogo, ki je določena z novo ustavo, sprejeto septembra 2017.

J. R.