Guam, pacifiški otok "na muhi" Severne Koreje - tropski raj ali vojaško oporišče?

Otok označujejo za slabšo različico Havajev

17. avgust 2017 ob 07:01

Hagatna - MMC RTV SLO, Reuters

V teh dneh, ko ZDA in Severna Koreja kar tekmujeta, katera bo izrekla drugi večje in bolj zlovešče grožnje, so se oči javnosti malce nenadejano uperile v Guam – otok, ki bi ob morebitnem napadu postal prva tarča Pjongjanga, saj gre za njemu najbližje ameriško ozemlje.

Ta tihomorski otok je za Američane ključnega pomena iz dveh razlogov – prvič, gre za ameriško ozemlje s posebnim statusom, uradno definirano kot "nevključeni teritorij ZDA", in drugič, tu ima ameriška vojska oporišče, ki je igralo ključno vlogo že med drugo svetovno vojno, ko so prek njega Hirošimo in Nagasaki zravnali z atomskima bombama. Če smo natančni, ima ameriška vojska na Guamu več oporišč.

Ta zavzemajo kar četrtino 544 kvadratnih kilometrov velikega otoka s 163.000 prebivalci, na njem pa je nastanjenih skoraj 7.000 ameriških vojakov.

Nekdanja španska kolonija je v ameriške roke prešla leta 1898 in čeprav je bilo življenje v tem tropskem raju v zadnjih 75 letih po koncu druge svetovne vojne precej mirno, pa domačini še vedno dobro pomnijo zadnjikrat, ko so se znašli sredi krvavega ameriško-azijskega obračuna.

Decembra 1941, le nekaj ur po napadu na Pearl Harbor, so Guam namreč zajeli Japonci, ki so otok nato okupirali za dve leti in pol. V tem času so otočane brutalno obglavljali, posiljevali, mučili in zasužnjili. Ameriške sile so otok ponovno zavzele 21. julija 1944.

Napotki za jedrski napad

Ko je Pjongjang prejšnji teden tako zagrozil z napadom na Guam, češ da bodo načrt za izstrelitev štirih raket srednjega dosega v vode blizu Guama predstavili v nekaj dneh, so grožnjo na Guamu vzeli zares. Oblasti so tako prebivalce hkrati mirile in hkrati objavljale navodila, kako se pripraviti na morebitni jedrski napad.

"Ne zrite v svetlobo izstrelka, saj vas lahko oslepi." "Odstranite oblačila, da bi preprečili širjenje radioaktivnih snovi." "Ne drgnite kože, ampak uporabite milo, las pa si ne umivajte z balzamom, saj nase veže radioaktivne snovi." "Spremljajte novice. Bodite potrpežljivi."

Trump je medtem guvernerju Guama sporočal: Kar mirno, postali ste zelo slavni, dodatna pozornost bo samo bonus za turizem.

Največji prah se je ta teden, ko je Trump prezaposlen s svojim (ne)odzivom na neonacistično nasilje v Charlottesvillu, malce pomiril, a Guam je svojih pet minut slave dobil, mediji – in dopustniki – pa so postali pozorni na otok, ki ga nekateri opisujejo kot "slabšo različico Havajev", spet drugi pa za "najboljši kraj, za katerega še niste slišali" in za "najboljšo turistični cilj, o katerem nikdar niste razmišljali". Precej odročni otok, ki leži v Mikroneziji, na zahodu Pacifika, v 16. stoletju pa ga je odkril španski pomorščak Ferdinand Magellan, je od precej bolj opevanih in priljubljenih Havajev oddaljen kar 6.000 kilometrov.

Turisti med dvema oporiščema

Glavno turistično središče na otoku je Tumon, ki je točno med dvema vojaškima oporiščema, enim mornariškim in drugim zračnim (na drugem koncu otoka je še oporišče za jedrske podmornice). Ameriška vojska je lastnica tretjine otoka, vse od leta 1950, ko je Guam postal ameriško ozemlje, upravo pa je prevzela ameriška mornarica. Istega leta je kongres sprejel zakon, s katerim je prebivalcem Guama (40 odstotkov je avtohtonih Kamorov, 24 odstotkov filipinskega rodu) podelil ameriško državljanstvo, še vedno pa nimajo volilne pravice, imajo pa svojega delegata v kongresu, a tudi ta nima glasovalne pravice. Je pa bil Guam, zanimivo, prvi ameriški teritorij, kjer so priznali istospolne poroke, tudi sicer pa je otok priljubljen cilj za poroke.

Se pa na Guamu ne vrti prav vse okoli vojske – otok je navsezadnje tropski raj z belimi peščenimi plažami, ugodnim podnebjem, slapovi, špansko kolonialno zapuščino, eksotično, eklektično kulinariko in koralnimi grebeni, idealnimi za potapljanje, 50 odstotkov BDP-ja pa predstavlja prav turizem.

Julija so s 133.000 obiskovalci podrli 20-letni rekord, je pa zanimivo, da so ameriški turisti v manjšini – julija so jih našteli samo 6 odstotkov, glavnino pa predstavljajo južnokorejski (46%) in japonski (39%) turisti, ki se v isti meri kot na plažo zgrnejo v tamkajšnje hotelske bazene v slogu tematskih parkov in klimatizirana nakupovalna središča po vzoru ZDA.

Na Guam že pod 800 evrov

Letalska vozovnica za Guam ni poceni, a se ob akcijah da leteti iz Evrope že za slabih 800 evrov (pred meseci je bila denimo ponudba družbe Korean Air iz Prage za 754 evrov), letalske družbe pa na otok večinoma letijo prek Honoluluja, Tokia in Seula.

Naj na tem mestu zaključimo s citatom iz šest let stare BBC-jeve reportaže: "Guam se z naravno lepoto postavlja ob bok Havajem, z obilico plaž Bahamom, a bolj kot vse drugo otok predstavlja pristen, kulinarično okusen in kulturno bogat pobeg, za katerega morda nikdar niste vedeli, da samo čaka na vas."

Kaja Sajovic