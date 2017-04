Guterres je torkov napad v Siriji označil za vojni zločin

Varnostni svet bo o napadu razpravljal na izrednem zasedanju

5. april 2017 ob 11:36

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Grozljivi torkovi dogodki žal kažejo, da se v Siriji dogajajo vojni zločini, je ob prihodu na konferenco o Siriji in regiji v Bruslju dejal generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres.

"Nihče si ne upa storiti ničesar proti sirskemu režimu," je dejal libanonski premier Saad Hariri. "Smrtni davek se veča, a nihče ne stori ničesar," je ob prihodu v belgijsko prestolnico dejal libanonski premier. Po njegovih besedah je torkov napad še eno grozodejstvo, a svet ne bi smel biti šokiran, saj dovoli režimu, da počne, kar počne. Libanon, ki je sprejel okoli 1,5 milijona sirskih beguncev, je po premierjevih besedah blizu zloma, zato potrebuje pomoč. "Mednarodna skupnost mora vlagati v Libanon."

Glede torkovega napada na krivca Guterres ni pokazal, dejal je, da je potrebna zelo jasna preiskava, ki bo odpravila vse dvome. Bolj neposredna sta bila britanski in francoski zunanji minister Boris Johnson in Jean-Marc Ayrault, ki sta dejala, da vse kaže, da je za napadom režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada. "Želim, da krivi plačajo. Zagotovo ne vidim, kako bi lahko takšna vlada še naprej imela kakršno koli legitimnost nad sirskim narodom," je ob prihodu na konferenco, na kateri sodeluje okoli 70 držav in organizacij dejal Johnson.

Bo VS sprejel resolucijo?

O torkovem napadu bo danes razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Guterres je dejal, da pričakuje, da bo Varnostni svet, ki se bo sestal na izrednem zasedanju in obravnaval predlog resolucije o obsodbi napada, ki so ga pripravile ZDA, Francija in Velika Britanija, ravnal v skladu s svojo odgovornostjo.

Po Guteressovih besedah mora mednarodna skupnost na konferenci, kjer razpravljajo o humanitarnih razmerah v od vojne razklani Siriji in regiji jasno izpostaviti temeljno potrebo po končanju vojne.

Ob tem poudarja, daj je med drugim potrebno zagotoviti, da bodo politična pogajanja v Ženevi vsebinska ter da bo Siriji in sosedam zagotovljene dovolj humanitarne pomoči, hkrati pa je dodal, da sirskim sosedam, ki so odprla vrata največ beguncem, doslej ni bilo izkazane dovolj solidarnosti.

K. T.