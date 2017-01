Guterres prevzema vodenje ZN-a z odločnostjo končanja vojne v Siriji

Nasledil je Južnega Korejca Ban Ki Muna

1. januar 2017 ob 11:56

New York - MMC RTV SLO/STA

Z novim letom položaj generalnega sekretarja Združenih narodov prevzema Portugalec Antonio Guterres; med njegovimi prednostnimi nalogami bo uresničevanje prekinitve ognja v Siriji.

Ta po njegovih besedah predstavlja "raka na svetovni ravni". "Vojna ni povzročila le trpljenja sirskemu ljudstvu, ampak povzroča tudi nasilne odzive, tudi teroristična dejanja," je pred nekaj dnevi izjavil za portugalsko televizijo SIC.

Vladna stran in uporniki v Siriji so sicer v četrtek sklenili prekinitev ognja, ki ga nadzirata Rusija in Turčija in ki za zdaj bolj ali manj drži. Iz začasnega premirja prvič veje resen optimizem, saj bi lahko pomenilo konec vojne v Siriji, ki poteka že vse od leta 2011.

Tri prednostne naloge

Guterres, ki bo na položaju generalnega sekretarja ZN-a nasledil Južnega Korejca Ban Ki Muna, se je sicer ob prisegi 12. decembra lani zavezal, da bo funkcijo generalnega sekretarja ZN-a izvajal zgolj v skladu z interesi ZN-a in da ne bo sprejemal navodil "nobene vlade ali druge oblasti". Dodal je, da se bo osredotočil na tri strateške točke, kjer so potrebne spremembe: vzpostavljanje in spodbujanje miru, doseganje trajnostnega razvoja in reformiranje notranjega ustroja ZN-a.

Snidenje s Trumpom

Med prednostnimi nalogami pa si je nekdanji portugalski premier in nekdanji visoki komisar ZN-a za begunce zadal tudi čimprejšnje srečanje z novim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki na položaj prihaja 20. januarja. Trump je namreč že nekajkrat nakazal, da bi se lahko odnos med ZDA do ZN-om spremenil.

Pred dnevi, potem ko je VS ZN-a sprejel resolucijo proti gradnji izraelskih naselbin na palestinskih zasedenih ozemljih, pri čemer ZDA niso uporabile veta, je ZN celo označil za "debatni krožek" in napovedal korenite spremembe.

Opozoril je še, da položaj prevzema v času, ko ljudje izgubljajo zaupanje v voditelje in institucije, vključno z ZN-om. "Čas je za obnovitev odnosov med ljudmi in voditelji - državnimi in mednarodnimi. Čas je, da voditelji prisluhnejo in pokažejo, da jim je mar za njihove ljudi in svetovno stabilnost in solidarnost, od katerih smo vsi odvisni," je poudaril.

Odločen borec za pravice beguncev

Guterres velja za priljubljenega in odločnega borca za pravice beguncev, ki jim je pomagal v dveh mandatih na položaju visokega komisarja ZN-a za begunce. 67-letni portugalski socialist, ki je obenem globoko veren katoličan, se je rodil 30. aprila 1949 v Lizboni. Izšolal se je za elektroinženirja, leta 1974 se je včlanil v socialistično stranko in dve leti pozneje je bil na prvih demokratičnih volitvah po diktaturi izvoljen za poslanca.

Leta 1992 je postal generalni sekretar socialistične stranke, ki jo je na volitvah 1994 popeljal do zmage in letopozneje postal portugalski premier. Brez težav je osvojil tudi drugi premierski mandat, ki ga je zasedal do aprila 2002. Leta 2005 ga je generalni sekretar ZN-a Kofi Annan izbral za visokega komisarja ZN-a za begunce, kjer je ostal dva mandata.

K. Št.