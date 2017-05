Guverner Džakarte obsojen zaradi bogokletstva

Ahok prejšnji mesec izgubil volitve

9. maj 2017 ob 08:11

Džakarta - MMC RTV SLO

Odhajajoči guverner Džakarte je bil obsojen na dvoletno zaporno kazen zaradi bogokletstva in podžiganja nasilja. Basuki Tjahaja Purnama, bolj znan pod vzdevkom Ahok, je bil prvi etnični Kitajec in prvi kristjan, ki je vodil prestolnico Indonezije, najštevilčnejše muslimanske države na svetu.

Purnama je bil obtožen razžalitve islama, ker je med enim od svojih predvolilnih govorov dejal, da so njegovi nasprotniki uporabili verz iz Korana, da bi zavedli volivce. Omenjeni verz je mogoče interpretirati, da muslimani ne smejo živeti pod vodstvom nemuslimana. Njegova izjava je med konservativci naletela na veliko ogorčenja in v Džakarti sprožila množične proteste, pri čemer so nekateri celo pozivali k usmrtitvi.

Purnama očitke bogokletstva zavrača in napoveduje pritožbo na razsodbo sodišča, poroča BBC.

Pred branjem razsodbe sta se pred sodiščem v Džakarti zbrali množici tako Purnamovih nasprotnikov, ki so pozivali k dolgi zaporni kazni, kot tudi podpornikov, ki so zahtevali oprostitev. Za red in varnost je skrbelo okoli 15.000 pripadnikov vojske in policije, skupini pa ločujejo policijski kordon in posebne policijske enote.

Velik protikorupcijski borec

Ahok je na mestu guvernerja prestolnice nasledil Joka "Jokowija" Widoda, potem ko je bil ta leta 2014 izvoljen za indonezijskega predsednika. S tem je postal prvi nemuslimanski guverner Džakarte v pol stoletja. Za nameček pa je kot etnični Kitajec in kristjan še pripadnik dveh indonezijskih manjšin.

Njegov politični uspeh je še toliko bolj odmeval v luči nasilnih protikitajskih protestov, ki so mesto pretresali leta 1998.

Pred obtožbami bogokletstva so Purnamo hvalili kot neposrednega politika z odločno protikorupcijsko držo, ki si je želel izboljšati življenjsko raven Džakartčanov. A škandal je zasenčil guvernerske volitve, ki so potekale prejšnji mesec. Kljub Ahokovi priljubljenosti je v drugem krogu izgubil proti konservativnemu muslimanskemu kandidatu Aniesu Rasyidu Baswedanu.

Indonezija je država z največjim muslimanskim prebivalstvom na svetu. Za muslimane se izreka okoli 85 odstotkov prebivalcev, uradnih religij pa je v državi šest.

