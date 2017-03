Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! V soboto se je v središču prestolnice zbralo več tisoč protestnikov, ki zahtevajo odstop predsednika. Foto: EPA Sveče v spomin žrtvam grozljivega požara. Foto: EPA Večina žrtev je bila starih od 13 do 17 let. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gvatemala: V požaru v otroškem zavetišču umrlo 39 najstnic

Pred slabimi razmerami v državi je v ZDA v 4 letih ušlo 67.000 otrok

12. marec 2017 ob 12:33

Guatemala City - MMC RTV SLO/Reuters

Gvatemalo pretresajo posledice tragičnega požara v otroškem zavetišču; število najstnic, ki so umrle v požaru v sobi, kamor so jih zaprli po izbruhu nemira v zavetišču, se je povzpelo na 39.

Požar se je razplamtel v sredo, škandal pa je izbruhnil, ko se je izkazalo, da so 52 deklet, večina jih je bilo starih od 13 do 17 let, zaklenili v šolski razred, velik 16 kvadratnih metrov, potem ko je v zavetišču prišlo do poskusa pobega. Po nekaterih navedbah naj bi zaprta dekleta zažgala žimnice, da bi pritegnila pozornost. V požaru je umrlo 37 ljudi, pozneje pa sta za posledicami hudih opeklin v bolnišnici umrli še dve dekleti. Oblasti so na pomoč hudo opečenim dekletom poklicali tudi več specialistov iz ZDA, kamor jih bodo več, ko bodo dovolj okrevale, odpeljali na nadaljnje zdravljenje.

Vlada je takoj odpustila direktorja zavetišča Virgen de la Asuncion, v katerem so nastanjeni zlorabljeni otroci, otroci s posebnimi potrebami in mladoletni prestopniki, ki po prestani kazni v popravnih domovih nimajo kam iti, zavetišče pa začasno zaprla. Čeprav je v njem prostora leta 500 otrok, jih je bilo tam okoli 750. V državi je razglasila tridnevno žalovanje, na sobotnih protestih pa so številni zbrani v središču gvatemalske prestolnice zahtevali odstop predsednika države Jimmyja Moralesa.

Kaj se je dogajalo usodno sredo?

V sredo se je velika skupina najstnikov v času kosila najprej pritožila nad razmerami v zavetišču, kmalu pa jih je več napadlo osebje in skušalo pobegniti. Po večurnih nemirih je policija ujela večino pobeglih, ki so jih potem ločili od drugih prebivalcev zavetišča. Voditelji uporniške skupine so se pet ur pogajali z odgovornimi v zavetišču, ki so jim očitali pokvarjeno hrano in nesprejemljive tehnike kaznovanja za slabo vedenje (uporaba belila in solzivca), po nekaterih podatkih pa naj bi se dekleta pritožila tudi zaradi spolnih napadov.

Kot je pozneje dejal vodja mestne policije Wilson Maldonado, so okoli 1. ure zjutraj 52 dekletom dali žimnice in jih zaprli v šolski razred, fantje, ki so sodelovali v nemirih, pa so bili po besedah enega od zaposlenih nameščeni v drugih prostorih. Okoli 9. ure zjutraj so policisti, ki bili zunaj, opazili dim. Plameni so se hitro razširili in zgodila se je tragedija. Po pričevanju ene od prič se policisti sicer najprej niso odzvali na krike deklet, ker so mislili, da dekleta vpijejo v znak protesta.

Ostri očitki letijo tudi na policijo in gasilce, ki so na kraj dogodka prišli šele po 40 minutah.

"Osebje je dekleta pustilo zaprte na zelo majhnem prostoru, kar 52 najstnic v sobi, veliki 4 krat 4 metre," je dejala namestnica gvatemalskega varuha človekovih pravic. "To je bila grozljivo nepremišljena odločitev." Po poročanju policije naj bi požar zanetila ena od zaprtih najstnic, najverjetneje v protest zaradi več ur trajajočega zaprtja. "Če so res dekleta zanetila požar, zakaj so imela vžigalice pri sebi? Zakaj jih ni nihče pregledal, preden so jih zaprli v tako majhen prostor," se sprašuje Lopezova.

Tragedija se je zgodila po letih številnih težav v omenjenem zavetišču, ki se med drugim spopada s premalo denarja za normalno delo in s premalo ustrezno izobraženih strokovnih sodelavcev. V zadnjih treh letih je iz zavetišča pobegnilo več kot 250 otrok.

Otroci bežijo v ZDA

Kot poroča Reuters, ima Gvatemala med latinskoameriškimi državami najslabše razmere na področju prehrane otrok, državne institucije, ki so prepredene s korupcijo in imajo premalo denarja, pa so zelo neučinkovite. Vse to je pripomoglo k velikemu eksodusu gvatemalskih otrok v zadnjih letih: v ZDA naj bi jih od leta 2013 pobegnilo najmanj 67.000.

K. T.