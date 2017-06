Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Haaško sodišče bo konec leta končalo svoje delo, zato bo sojenje nadaljeval sodni senat v okvirju haaškega "mehanizma", ki bo obravnaval vse preostale postopke. Foto: Reuters Sorodne novice Beograd: Tesna Miloševićeva zaveznika čaka novo sojenje v Haagu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Haag: Začetek ponovnega sojenja Stanišiću in Simatoviću

Leta 2015 je prizivni senat razveljavil oprostilno sodbo iz leta 2013

13. junij 2017 ob 20:59

Haag - MMC RTV SLO/STA

V Haagu se je začelo novo sojenje nekdanjemu vodji srbske varnostne službe Jovici Stanišiću in njegovemu pomočniku Franku Simatoviću, ki sta bila na sojenju leta 2013 oproščena, dve leti kasneje pa je sodišče razveljavilo sodbo in odredilo novo sojenje.

Na prvi stopnji sta bila Stanišić in Simatović obtožena, da sta med vojno na območju nekdanje Jugoslavije organizirala, financirala, oskrbovala in nadzirala srbske paravojaške formacije z namenom, da bi vzpostavili nacionalno homogeno območje Srbov na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

To naj bi dosegli z združevanjem v zločinsko organizacijo in z nasilnim odstranjevanjem nesrbskega prebivalstva, predvsem Hrvatov in muslimanov, kar je vključevalo pregon in umore, je danes povedal tožilec Douglas Stringer. Obtožnica ju bremeni pošiljanja "enot smrti" na Hrvaško in v BiH.

Sojenje proti njima se je začelo leta 2009, maja 2013 pa je haaško sodišče na prvi stopnji zanju razglasilo oprostilno sodbo, ker ni bilo dovolj dokazov, da sta pošiljala srbske enote na Hrvaško in v BiH z namenom, da bi zagrešili vojne zločine. Prav tako ni bilo dokazov njunega namena, da bi sodelovala v združenem zločinskem podvigu, je ocenilo sodišče.

Prvostopenjska sodba, po kateri sta bila izpuščena na prostost, je razburila javnost na Hrvaškem, v Srbiji pa so bili z razsodbo zadovoljni. Dve leti kasneje pa je prizivni senat haaškega sodišča sodbo zaradi napačne interpretacije zakonov razveljavil in vrnil sojenje na začetek. V haaški pripor sta se vrnila pred začetkom ponovnega sojenja.

K. T.