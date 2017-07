Hamburg: Prvo dvostransko srečanje Putina in Trumpa

Ob robu zasedanja skupine G20 v Hamburgu se bosta na prvem dvostranskem srečanju sešla predsednika ZDA in Rusije, Donald Trump in Vladimir Putin. Teme pogovora še niso znane.

Bela hiša in Kremelj sta potrdila, da to ne bo le pogovor ob robu vrha, temveč formalno srečanje predsednikov. Do njega prihaja v času, ko je Trump pod drobnogledom preiskovalcev in javnosti glede morebitnih povezav njegove kampanje s Kremljem pred predsedniškimi volitvami novembra lani. Hkrati pa so odnosi med državama po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 in uvedbi sankcij na najnižji ravni od hladne vojne.

Trump je bil v času lanskoletne predsedniške kampanje zelo naklonjen Putinu, ameriške obveščevalne agencije pa trdijo, da mu je Rusija pomagala do izvolitve s kampanjo vdorov v računalnike demokratske stranke in širjenja lažnih informacij po spletu.

Ameriški predsednik je večkrat izrazil občudovanje Putina kot močnega voditelja, med četrtkovim obiskom v Varšavi pa je bil do Rusije bolj kritičen, češ da je dejavnik destabilizacije v Ukrajini in drugje. Po poročanju BBC-ja je Trump Moskvo pozval, naj preneha podpirati "sovražne režime" v Siriji in Iranu in naj se "pridruži skupnosti odgovornih držav".

Putin in Trump sta po telefonu govorila že trikrat, tokrat pa naj bi govorila tudi o konfliktih v Siriji in Ukrajini ter terorizmu.

G20: Nesoglasja med članicami

BBC poroča, da bo v Hamburgu več dvostranskih srečanj predstavnikov največjih gospodarstev sveta, med katerimi pa obstajajo nesoglasja. Eno se nanaša na pariški podnebni sporazum, od katerega so se ZDA pod Trumpom odločile odstopiti.

Britanska premierka Theresa May naj bi Trumpu povedala, da se glede pariškega sporazuma ne bi smeli spet pogajati. Da bo vrh G20 posvečen temu sporazumu, je prejšnji teden dejala tudi nemška kanclerka Angela Merkel, še pred tem pa je rekla, da si bo kot gostiteljica srečanja prizadevala najti kompromis.

Druga sporna tema je trgovina. Nemška kanclerka in drugi voditelji držav EU-ja so se zavzeli za odprt sistem mednarodnega trgovanja, Trumpova administracija pa zagovarja protekcionizem pod sloganom "Najprej Amerika".

V četrtek so potekali spopadi med protestniki in policijo. BBC poroča, da so se začeli, ko je policija napadla maskirane protestnike na shodu, ki se ga je udeležilo 12.000 ljudi. Policija je uporabila vodni top in solzivec ter gumijevke zoper protestnike, ti pa so uporabili steklenice in kamne. V petek se pričakuje nove množične proteste.

