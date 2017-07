Hamburg spet preplavili protestniki. Kritike na račun župana in vlade.

Policija je aretirala 265 ljudi

8. julij 2017 ob 14:18

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

V Hamburgu so se začeli novi protesti, na katerih pričakujejo do 100.000 ljudi. Medtem so se na župana Olafa Scholza usule kritike, češ da ni pravilno ocenil varnostnih razmer ob vrhu G20.

Policija je sporočila, da so od začetka protestov, ki so se v pričakovanju vrha v Hamburgu začeli že konec junija, doslej aretirali 265 protestnikov, ranjenih pa je bilo skupno 213 policistov. Med protestniki naj bi bilo ranjenih več deset ljudi.

Petkovih protestov naj bi se skupaj udeležilo 6.000 protestnikov, med njimi jih je približno tisoč nosilo maske. Policija za danes pričakuje še množičnejše proteste. Po napovedih naj bi se jih udeležilo tudi do 100.000 ljudi.



Zaradi protestnikov, ki so ovirali promet, so morali nekateri udeleženci srečanja spremeniti svoje obveznosti. Protestniki iz t. i. črnega bloka, ki si prizadevajo za zlom kapitalizma, ocenjujejo, da so delno uničili zastavljen urnik svetovnih voditeljev. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je tako iz varnostnih razlogov odpovedal obisk središča mesta dopoldne, žena ameriškega predsednika Melania Trump pa ni odšla na ogled starega mestnega središča.

Deutsche Welle poroča, da je policija v noči na soboto večkrat uporabila vodne topove, da bi razgnala nekatere nasilne posameznike. Kot navaja DW, so v več predelih mesta izbruhnili spopadi med policisti in protestniki, ki so poškodovali več stavb in zažgali več deset vozil. Središče nočnega nasilja je bilo območje Schanzenviertel. Za nadzor v mestu je bilo predvidenih 20.000 policistov, a so naknadno vpoklicali še 900 policistov.

Kritike na račun župana

Po dveh nočeh izgredov so se kritike usule tudi na hamburškega župana Olafa Scholza iz vrst socialdemokratov, češ da ni pravilno ocenil varnostnih razmer ob srečanju, kar bi moralo po mnenju mestne opozicije zanj imeti tudi določene posledice.

Kritike letijo tudi na vlado, ki se je odločila, da vrh pripravi v samem mestu. Minister Schäuble je ob tem že v petek dejal, da je mogoče velik dogodek, kot je vrh G20, organizirati samo v velemestu. Samo udeležencev in predstavnikov medijev je, skupaj preračunano, okoli 10.000 in treba jim je priskrbeti prenočišče. To je mogoče samo v velikem mestu z ustreznimi kapacitetami, je še dejal.

Pravosodni minister za ostrešje ravnanje

Medtem se je pravosodni minister Heiko Maas zavzel za ostrejše ravnanje proti protestnikom. Opozoril je, da pravica do demonstracij še ni vnaprejšnja pravica za izgrede. "Ti skrajni kriminalci ne spadajo na ulice, ampak pred sodišče," je bil odločen. Nemška kanclerka Angela Merkel je nasilne proteste kritizirala že v petek.

B. V.