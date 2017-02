Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Promet na letališču je za dobro uro povsem obstal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hamburg: Zaradi neznane snovi evakuacija letališča; ranjenih več potnikov

Potniki imeli težave z dihanjem

12. februar 2017 ob 15:55

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Letališče v Hamburgu so danes za dobro uro zaprli in evakuirali, potem ko je več potnikov potožilo zaradi težav z dihanjem. Najmanj 68 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč.

Vzrok je bila očitno za zdaj še neznana snov v prezračevalnem sistemu, oblasti pa so že izključile možnost, da je šlo za teroristični napad.

Promet na letališču je med 12.32 in 13.45 povsem obstal. Več sto potnikov pa je moralo čakati zunaj na mrazu.

Težave so se pojavile na območju preverjanja ročne prtljage potnikov. Kot je opisal predstavnik policije, je začelo najprej močno smrdeti, nato pa je več ljudi začelo tožiti zaradi težav z dihanjem, dražečega kašlja in pekočih oči. Pomoč so morali nuditi 68 ljudem, od tega so jih devet odpeljali v bolnišnico.

Je kriv solzivec?

Zaradi teh težav na letališču so preusmerili tudi več letal, ki naj bi pristala v Hamburgu. Zaprt je bil tudi cestni in železniški dostop do letališča.

Oblasti za zdaj domnevajo, da je težave povzročila neka snov v prezračevalnem sistemu. Za kaj natančno naj bi šlo, gasilci še ugotavljajo, za zdaj pa domnevajo, da je nekdo v prezračevalni sistem razpršil solzivec, kar je bil vzrok za dražilni plin. Na območju so namreč našli pločevinko s tovrstnim razpršilom.

Predstavnik gasilcev je možnost, da je šlo za teroristični napad, sicer izključil.

K. S.