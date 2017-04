Hamid Karzaj: Afganistan nečloveško zlorabljen za preizkus bombe

Ameriški predsednik Donald Trump ne priznava ukaza za napad

14. april 2017 ob 08:45,

zadnji poseg: 14. april 2017 ob 18:08

Kabul, Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko so ZDA v Afganistanu zoper samooklicano Islamsko državo uporabile eno od najmočnejših nejedrskih bomb, ameriška vojska pravi, da je bomba dosegla svoj namen, prihajajo pa tudi kritike uporabe tega orožja.

Ameriške zračne sile so v četrtek napadle kompleks predorov in votlin v pokrajini Nangarhar na meji s Pakistanom, kjer deluje podružnica t. i. Islamske države (IS) v Afganistanu. Džihadisti naj bi se uspešno izogibali napadom zaveznikov in afganistanskih vladnih sil s pomočjo mreže predorov in votlin, ki jih izkoriščajo tudi za zasede.

Na teroriste so odvrgli menda največjo nejedrsko bombo, imenovano GBU-43B, ki vsebuje 8,48 tone eksploziva H6, kar ustreza moči 11 ton TNT-ja. Te devetmetrske bombe so tako težke, da jih je treba odkotaliti iz letala in poslati proti cilju s padalom. V Afganistanu so ameriške sile bombo imele že dalj časa. Bomba je bila prvič testirana leta 2003, do zdaj pa ni bila nikoli uporabljena v spopadu.

V napadu naj bi bilo ubitih 36 domnevnih pripadnikov IS-ja, žrtev med civilisti pa naj ne bi bilo. "V napadu na oporišče IS-ja, iz katere so skrajneži napadali prestolnico Kabul, ni bilo poškodovanih civilistov," je dejal tiskovni predstavnik afganistanskega obrambnega ministrstva Davlat Vaziri.

Trump ne priznava ukaza za napad

Medtem ameriški predsednik Donald Trump pred odhodom na velikonočno praznovanje na Florido ni hotel neposredno potrditi, da je izdal ukaz za napad na pripadnike t. i. Islamske države v Afganistanu oziroma na njihovo infrastrukturo s tako imenovano "materjo vseh bomb". Dejal je le, da vsi vedo, kaj se je zgodilo.

Poveljnik ameriških sil v Afganistanu general John Nicholson je v izjavi za javnost sporočil, da je bil napad namenjen zmanjšanju morebitnih žrtev med Američani in afganistanskimi vladnimi silami ter večjemu uničenju borcev in zmogljivosti IS-ja. Dejal je, da je odločitev za uporabo bombe temeljila na njegovi presoji vojaških potreb, ne pa na širših političnih razmislekih. Kot je še dejal Nicholson, so afganistanske in ameriške sile na prizorišču sporočile, da je "orožje doseglo svoj namen".

IS: Nismo utrpeli izgub

Tiskovna agencija Amak, povezana z IS-jem, je medtem objavila izjavo neimenovanega vira, ki je zanikal, da je IS v napadu utrpel izgube. Izjave se po poročanju Reutersa ne da preveriti, afganistanske in tuje sile v bližini kraja napada pa novinarjem in domačinom preprečujejo približevanje prizorišču.

Karzaj: Zloraba Afganistana za preizkus

Medtem ko je afganistanski predsednik Ašraf Gani dejal, da je bil napad z bombo del skupne operacije afganistanskih in mednarodnih sil, pa je nekdanji predsednik Hamid Karzaj uporabo tega orožja v Afganistanu obsodil. "To ni vojna proti terorizmu, ampak nečloveška in najbrutalnejša zloraba naše države za prizorišče preizkusov novih in nevarnih orožij," je sporočil prek družbenega omrežja Twitter.

Uporabo omenjene bombe so obsodili tudi talibani, sicer največja varnostna grožnja za afganistanske sile in sile Nata. "Uporaba te ogromne bombe ne more biti upravičena in bo pustila materialne in psihološke posledice pri naših ljudeh," so sporočili talibani, ki se tudi soočajo z IS-jem.

Marca so ameriške sile izvedle 79 t. i. protiterorističnih napadov zoper IS v Nangarharju, pri čemer so, kot pravijo v ameriškem poveljstvu v Kabulu, ubili do 200 borcev. ZDA stopnjujejo zračne napade na IS in talibane v Afganistanu.

ZN: Vse več civilnih žrtev

Ameriška vojska ocenjuje, da je v Afganistanu med 600 in 800 borcev IS-ja, večinoma v Nangarharju, a tudi v sosednji pokrajini Kunar. ZN izraža zaskrbljenost, da v ameriški zračnih napadih umira vse več civilistov. Lani je v mednarodnih zračnih napadih umrlo najmanj 127 civilistov, 108 pa je bilo ranjenih, leta 2015 pa je bilo civilnih smrtnih žrtev 103, pravijo v ZN-u.

J. R., B. V.