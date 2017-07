Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nekatere raziskave navajajo, da je v Hanoju že zdaj do 2.500 motorjev na kilometer. Foto: Reuters Hanoj se bori s hudo onesnaženostjo zraka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hanoj, mesto motorjev, namerava zaradi onesnaževanja te prepovedati

Javnost do načrtov skeptična

5. julij 2017 ob 10:49

Hanoj - MMC RTV SLO

Hanoj, mesto s petimi milijoni motorjev, namerava do leta 2030 povsem prepovedati to priljubljeno prevozno sredstvo. Mestni svet je skoraj soglasno glasoval za prepoved, saj upajo, da bodo s tem ukrepom razbremenili prometne ceste in zmanjšali nevarno naraščajoče ravni onesnaženosti.

Kot poroča BBC, je mestni svet ob tem obljubil, da bo okrepil javna prevozna sredstva, da bi jih do leta 2030 uporabljala polovica prebivalstva namesto zdajšnjih 12 odstotkov.

Mestni svetniki so se odločili, da nemudoma uvedejo primerne ukrepe, potem ko je poročilo ugotovilo, da bo število motorjev v Hanoju naraslo na "alarmantno stopnjo". Nekatere raziskave navajajo, da je v tem vietnamskem mestu že zdaj do 2.500 motorjev na kvadratni kilometer. Po navedbah nevladne skupine GreenID je mesto lani naštelo 282 dni prekomerne stopnje zdravju škodljivih trdnih delcev PM2.5.

Kljub temu pa mnogi prebivalci Hanoja menijo, da ni ravno najbolj verjetno, da bodo motorji povsem odpravljeni. "Mesto je prenatrpano, javnih prevoznih sredstev pa skoraj ni," za BBC razlaga Ngo Ngok Čaj. "V Vietnamu sploh ni sistema podzemne železnice. Šele junija je Hanoj na nekaterih trasah uvedel prvi dvonadstropni avtobus. Če nas zgodovina kaj uči, je to, da v Vietnamu ne zaupam nobenim dolgoročnim načrtom. Vlada je svoj čas obljubljala, da bo Vietnam do leta 2020 postal industrializirana država. Zdaj se vsi zavedajo, da je ta načrt propadel."

Motor ključen del življenja

Tudi BBC-jeva vietnamska novinarka Ha Mi se vsakič, ko se vrne v domače mesto, zanaša na motor in se dobro zaveda, kako ključnega pomena je za vsakodnevno življenje Vietnamcev. Še celo tisti, ki imajo avtomobil, pogosto do njega pridejo kar z motorjem, saj v mestu kronično primanjkuje parkirišč.

Tudi Ha Mi meni, da načrt mestnih oblasti ne bo deloval, saj si ne more zamisliti, da bi se prebivalci strinjali z ukrepom. "Ko je vlada prvič sprejela ukrep, da morajo motoristi nositi čelade, so ljudje to gladko prezrli, zato so ukrep sprva ukinili," razlaga. Oblasti so se zdaj odločneje spravile nad kršitelje, a motoristi še vedno čelad ne nosijo pravilno ali pa jih nosijo neprivezane. "Hanoja brez motorjev si ne predstavljam," še dodaja Ha Mi.

V Vietnamu sicer narašča tudi prodaja avtomobilov, a ti še vedno močno zaostajajo za motorji. V prvi polovici lanskega leta so tako v državi v enem dnevu prodali 750 novih avtomobilov, novih motorjev pa kar 8.000.

K. S.