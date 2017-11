Hariri sprejel Macronovo povabilo za obisk Francije

Francija je bila kolonialna vladarica Libanona do leta 1943

Francoski predsednik Emmanuel Macron je povabil libanonskega premierja Saada Haririja z družino v Francijo, pri čemer je dejal, da ne gre za politično izgnanstvo.

Predstavniki francoskih oblasti so dejali, da bo Hariri v Francijo prispel "v prihodnjih dneh", poroča BBC. Kasneje naj bi se vrnil v Libanon, kjer bo uradno podal odstop.

Hariri je med obiskom Savdske Arabije 4. novembra nepričakovano odstopil s položaja, s čimer je sprožil politično krizo v Libanonu in ugibanja, da ga v Riadu zadržujejo proti njegovi volji, kar je vlada Savdske Arabije zanikala. V Riadu zanikajo tudi pritiske na Haririja, da odstopi, kot poskus omejevanja vpliva Irana, glavnega regionalnega nasprotnika Savdske Arabije.

Macron je dejal, da je Haririja povabil v Francijo "za nekaj dni", potem ko je z njim in s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom govoril po telefonu. Na vprašanje, ali je Haririju ponudil politično izgnanstvo v Franciji, je Macron dejal: "Nikakor. Upam, da bo Libanon stabilen, in menim, da bi morale biti politične odločitve v skladu z vladavino institucij."

Hariri bo zelo kmalu šel v Francijo

Medtem je francoski zunanji minister Jean-Yves le Drian obiskal Savdsko Arabijo, da bi razpravljal o krizi. Le Drian je na novinarski konferenci ponovil željo Francije, da Libanon ohrani stabilnost, suverenost, da je varen pred vmešavanjem od zunaj ter da bi bile v tej državi spoštovane vse skupnosti. "Z usklajevanjem želimo prispevati k čim hitrejši vrnitvi v normalno stanje po odstopu," je pojasnil. Dodal je, da bo Hariri obiskal Francijo, če bo hotel in kadar bo hotel. "Sprejeli ga bomo prijateljsko," je še zagotovil. V četrtek popoldne se je nato Le Drian v vili v Riadu, kjer je nastanjen, sešel še s Haririjem. Po pogovorih, ki so trajali okoli pol ure, je Hariri dejal, da bo "zelo kmalu" šel v Francijo, ni pa navedel točnega datuma.

Francija se tako dejavno vpleta v spor glede Haririjeve usode. Libanon je bil do leta 1943 francoska kolonija.

Libanonski predsednik: Hariri je pridržan

V sredo je libanonski predsednik Michel Aoun javno obtožil Savdsko Arabijo, da Haririja zadržuje. "Nič ne upravičuje" njegove odsotnosti, je dejal. Aoun je še dejal, da se Haririju kršijo človekove pravice. "Ne da se sprejeti odločitve o odstopu iz tujine," je dejal. "Mora se vrniti v Libanon, da predstavi ali umakne svoj odstop oziroma da razpravlja o razlogih zanj in kako se z njimi spopasti."

Sam Hariri je dejal, da je dobro in da se bo kmalu vrnil v Libanon. "Rad bi ponovil in potrdil, da sem povsem v redu in da se bom vrnil, če bo bog dal, v dragi Libanon, kot sem obljubil, boste videli," je po poročanju BBC-ja zapisal na Twitterju.

Hariri je svoj odstop oznanil v televizijskem nagovoru v glavnem mestu Savdske Arabije. Dejal je, da se boji, da se proti njemu pripravlja atentat. Ob tem je Iran obtožil, da širi "razdor, razdejanje in uničenje" v regiji. Haririjev oče Rafik, nekdanji libanonski premier, je bil leta 2005 v Bejrutu ubit v samomorilskem napadu. Za napad se na sodišču v Haagu v odsotnosti sodi več članom libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Gibanje je zanikalo vpletenost v umor.

