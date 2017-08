Harvey dosegel obalo Louisiane

V Houstonu razglašena policijska ura. Najmanj 15 mrtvih.

Orkan Harvey se je iznad Mehiškega zaliva znova pomaknil nad kopno in dosegel obalo ameriške zvezne države Louisiana zahodno od mesta Cameron. Posebej se neurja bojijo v New Orleansu, ki leži nižje od morske gladine. Tamkajšnji župan Mitch Landrieu je zagotovil, da so pripravljeni. Ljudi je pozval, naj ostanejo doma, če je le mogoče, in si priskrbijo vodo in hrano za tri dni.

V teh dneh sicer mineva 12 let, odkar je New Orleans opustošil orkan Katrina, v katerem je umrlo okoli 1.800 ljudi, gmotne škode pa je bilo za 108 milijard dolarjev.

Houston se spoprijema s posledicami orkana Harvey

Velik del mesta je pod vodo, mrtvih je najmanj 15 ljudi, oblasti pa so zaradi ropanja razglasile policijsko uro. Omejitev gibanja velja od polnoči do petih zjutraj, reševalci in prostovoljci, ki jim pomagajo, ter ljudje, ki gredo na delo ali se vračajo z njega, pa so iz nje izvzeti. Župan četrtega največjega mesta v ZDA Sylvester Turner je kot razlog za policijsko uro navedel poročila o ropanju evakuiranih domov, policija navaja tudi primere oboroženih ropov in lažnega predstavljanja za policiste, poroča BBC.

Zaradi poplav, ki trajajo že četrti dan, je mesto ohromljeno. Poškodovanih je skoraj 50.000 domov, ta številka pa naj bi se še povečala. Na tisoče ljudi je zapustilo domove in poiskalo zatočišče v prenatrpanih zakloniščih. Mestne oblasti so pripravile začasno namestitev za okoli 19.000 ljudi.

Ameriška obalna straža je s helikopterji in čolni rešila več kot 4.000 ljudi, s svojimi čolni pa so več sto ljudi rešili civilisti, poroča Reuters. V iskalni in reševalni akciji sodeluje vseh 12.000 pripadnikov teksaške nacionalne garde, poleg tega pa je Zvezna agencija za ukrepanje v izrednih razmerah v Teksas in sosednjo Lousiano poslala še 8.500 ljudi.

Nevarno okoli kemične tovarne

V okrožju Harris so v torek preventivno evakuirali prebivalce na območju 2,5 kilometra okoli kemične tovarne v lasti francoske družbe Arkema, v kateri proizvajajo organske perokside, ki se pogosto uporabljajo v proizvodnji plastike.

Evakuirali so tudi vse uslužbence, saj so razmere postale resne, so sporočili iz družbe.

Tovarna je namreč poplavljena, so opozorili, zaradi česar bi lahko prišlo do kemičnih reakcij nekaterih kemikalij, pri čemer bi se lahko vnel tudi požar, ki bi sprožil črn dim. Proizvodi morajo biti v ohlajenem prostoru, vendar pa so ostali brez elektrike, rezervni generatorji pa so poplavljeni. Tako so kemikalije shranili v posebnih hladilnih zabojnikih. Zaradi visoke vode so sicer ogroženi že tudi nekateri od teh hladilnikov.

V torek je Teksas obiskal predsednik Donald Trump, ki je nevihto označil za "epsko". Kot je dejal, želijo pomoč ponuditi "bolje kot kadar koli prej". Houstona Trump ne bo obiskal. Bela hiša je sporočila, da ne želi ovirati reševanja.

Po napovedih vremenoslovcev naj bi danes Harvey spet zajel kopno, tokrat sosednjo državo Louisiana, kjer so že zaprli šole in ljudi pozvali, naj ostanejo doma.

Za 50 milijard škode

Časnik Houston Chronicle poroča, da bi lahko orkan oziroma nevihta Harvey povzročil do 50-milijardno škodo. Za primerjavo, orkan Katrina, ki je ravno na današnji dan pred 12 leti močno prizadel New Orleans v Louisiani, je povzročil za 108 milijard dolarjev škode, umrlo pa je 1.800 ljudi.

