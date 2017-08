Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Skupina ljudi v mestu Corpus Christi se umika na varno pred orkanom Harvey. Foto: Reuters Sorodne novice Teksas se pripravlja na "orkan desetletja" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Harvey, "orkan desetletja", dosegel obalo Teksasa

Evakuirana cela mesta

26. avgust 2017 ob 08:00

Houston - MMC RTV SLO

Orkan Harvey se je okrepil v nevarno četrto stopnjo in dosegel obalo ameriške zvezne države Teksas. Veter v sunkih dosega hitrost 215 kilometrov na uro. Tamkajšnje oblasti so zaradi obilnega deževja, ki spremlja orkan, že izrazile strah pred obsežnimi poplavami.

V pristaniškem mestu Corpus Christi, od koder je zbežalo na tisoče ljudi, je orkan ponoči ruval drevesa, razburkano morje pa je preplavilo obalne predele. V tem kraju so sicer tudi nekatere največje ameriške rafinerije.

Župan sosednjega Rockporta Patrick Rios je prebivalce tega mesta z okoli 10.000 prebivalci k pozval takojšnji evakuaciji, če tega še niso storili. CBS medtem poroča, da so v domu za starejše občane v mestu ujeti ljudje, potem ko se je porušila streha in reševalci ne morejo do njih.

Guverner Teksasa Greg Abbot je sporočil, da se ta zvezna država spoprijema "z izjemno katastrofo" in da je vpoklicanih več kot 1.000 pripadnikov nacionalne garde. Za številna območja ob obali so sicer oblasti že v petek odredile obvezno evakuacijo.

Zvezna pomoč za prizadeta območja

Ameriški predsednik Donald Trump je razglasil za Teksas naravno nesrečo, kar bo najbolj prizadetim območjem zagotovilo zvezno pomoč. Trump naj bi Teksas obiskal prihodnji teden.

Po poročanju ameriških medijev se zaradi vetra in visokih valov s treh turističnih ladij na križarjenju ni moglo izkrcati kar 20.000 potnikov. Zaradi orkana so v Mehiškem zalivu začasno zaprli četrtino ameriških rafinerij, črpanje nafte in plina pa zmanjšali za 20 odstotkov. Na orkan se pripravljajo tudi v sosednji Louisiani.

Harvey bi sicer lahko bil največji orkan po Katrini, ki je jugovzhod Združenih držav prizadela leta 2005, poroča BBC.

