Havajem se v tožbi proti Trumpu pridružujejo druge države

Štiri države naj bi še vložile tožbo

9. marec 2017 ob 21:25

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška zvezna država Havaji je vložila tožbo proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi nove prepovedi vstopa v ZDA za državljane šestih pretežno muslimanskih držav. Tožbi sta se pridružila še Washington in New York.

Kot poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA, so pristojne oblasti na Havajih vložile tožbo na zvezno sodišče v Honoluluju. V sporočilu za javnost je havajski generalni tožilec Doug Chin novi izvršni ukaz ameriškega predsednika označil za "nič več kot prepoved za muslimane 2.0". "Pod pretvezo nacionalne varnosti je še vedno uperjen proti migrantom in beguncem, pušča pa odprta vrata za še več omejitev," je še dejal. Na ameriškem pravosodnem ministrstvu se na tožbo Havajev niso odzvali.

Trump je v ponedeljek podpisal nov izvršni ukaz, potem ko je sodišče v San Franciscu zaustavilo njegov prvi izvršni ukaz. Novi izvršni ukaz naj bi začel veljati 16. marca, veljal pa naj bi 90 dni. Novi ukaz se nanaša na državljane Jemna, Irana, Libije, Sirije, Somalije in Sudana, prejšnji pa je vključeval tudi državljane Iraka.

Havajem sta se medtem pridružili še državi Washington in New York, poroča BBC. Odvetniki oveh držav zagovarjajo stališče, da obstoječa sodna razveljavitev prvega ukaza velja tudi v tem primeru. Tožbi naj bi vložili tudi državi Minesota in Oregon.

B. V.