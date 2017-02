Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija še ugotavlja motiv za sobotni napad. Foto: EPA Sorodne novice V Heidelbergu moški zapeljal v pešcono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Heidelberg: Eden od trojice ranjenih umrl, motiv za napad še ni znan

Ranjena sta bila še 32-letnik in 29-letnica

26. februar 2017 ob 11:06

Heidelberg - MMC RTV SLO/STA

Nemška policija nadaljuje preiskavo sobotnega napada v Heidelbergu, v katerem je 35-letni moški zapeljal v pešcono in ranil tri ljudi. Za 75-letnika so bile rane usodne in je pozneje v bolnišnici umrl.

35-letni Nemec je na običajno zelo obljudenem trgu Bismarck v soboto popoldne zapeljal na začetek območja za pešce in ranil tri ljudi, potem pa je vozilo trčilo ob steber. Moški, pri katerem so našli nož, je nato skušal pobegniti peš, policija pa ga je po 150 metrih zaustavila in ustrelila ter ranila. Vzrok za napad še ni znan.

Poleg 75-letnega Nemca, ki je pozneje umrl, sta bila poškodovana še 32-letni Avstrijec in 29-letnica iz BiH-a. Nemški Bild je poročal, da naj bi imel napadalec duševne težave, a policija tega ni potrdila.

Nemška policija v zadnjih mesecih izvaja poostren nadzor, potem ko je decembra napadalec s tovornjakom zapeljal na božični sejem v Berlinu, pri čemer je ubil 12 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih.

K. T.