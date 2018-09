Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Lani maja so morali pri British Airwaysu potnikom izplačati za več kot 60 milijonov evrov odškodnin, potem ko so morali zaradi izpada elektrike na dveh največjih londonskih letališčih odpovedati okoli 700 poletov. Foto: Reuters To je največji vdor v informacijski sistem letalske družbe do zdaj. Foto: Reuters Dodaj v

Hekerji s strani British Airwaysa ukradli podatke 380.000 kreditnih kartic

"Prefinjen in zlonameren napad"

7. september 2018 ob 17:50

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Hekerji so britanskemu letalskemu prevozniku British Airways avgusta in septembra ukradli podatke 380.000 imetnikov plačilnih kartic. Družba se je prizadetim opravičila in jim obljubila odškodnino.

Neznani storilci so v napadu na spletno stran in mobilno aplikacijo največje britanske letalske družbe pridobili osebne in finančne podatke potnikov, ne pa tudi podatkov o njihovih potovanjih in potnih listih, so zagotovili v podjetju. Gre za največji vdor v njihovo spletno stran do zdaj.

"Urgentno preiskujemo krajo podatkov. Ukradeni podatki niso vključevali podatkov o potovanjih in potnih listih, kompromitirani so bili osebni in finančni podatki strank, ki so rezervacije opravile prek spletne strani in mobilne aplikacije," so zapisali v sporočilu. Hekerji so pridobili osebna imena, elektronske naslove, številke kreditnih kartic, datum veljavnosti kartice in trištevilčno CVV-kodo na zadnji strani kartic.

Oškodovani se lahko obrnejo na svojo banko

O zadevi so obvestili policijo in druge pristojne organe. Znova so že tudi vzpostavili spletno stran, tako da se lahko potniki prek spleta normalno prijavijo na polet. Strokovnjaki še ugotavljajo, kako se je zgodil vdor.

Napad se je zgodil med 21. avgustom in 5. septembrom. Letalska družba stranke poziva, naj se posvetujejo s svojo banko oziroma izdajateljem plačilne kartice. Glede morebitnih odškodnin v družbi pravijo, da bodo s strankami stopili v stik in morebitne zahteve reševali individualno.

Kot je za BBC dejal direktor British Airwaysa Alex Cruz, so hekerji izvedli "prefinjen in zlonameren napad" na njihovo spletno stran. "Vsem prizadetim bomo v celoti dali finančno odškodnino, če so bili zaradi napada kakor koli finančno oškodovani," je zagotovil.

A. P. J.