Hollande: Boj proti IS-ju v Iraku je nujen, da preprečujemo napade doma

Številne civilne žrtve koalicije v Iraku in Siriji

2. januar 2017 ob 09:32

Bagdad - MMC RTV SLO/STA

Francoski predsednik Francois Hollande je prispel na nenapovedan obisk v Irak, kjer je zagovarjal posredovanje francoske vojske v tej državi.

Hollande je v Iraku obiskal francoske vojake, ki urijo iraške sile. V nagovoru je opozoril, da je boj proti džihadistični skupini Islamska država (IS) v Iraku nujen, saj tako preprečujejo tudi napade doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrepanje proti terorizmu tu v Iraku preprečuje tudi teroristična dejanja na naši lastni zemlji," je dejal Hollande v oporišču iraških elitnih protiterorističnih sil v bližini Bagdada, kjer so nastanjeni tudi francoski vojaki.

Hollande, ki ga spremlja tudi obrambni minister Jean-Yves Le Drian, je bil v Iraku zadnjič leta 2014 in je doslej najvišji predstavnik mednarodne koalicije proti IS-ju, ki je od začetka boja proti tej skupini pred dvema letoma in pol obiskal Irak. Sešel se bo z iraškim premierjem Hajdarjem Al Abadijem in predsednikom Fuadom Masumom, obiskal pa bo še severno avtonomno kurdsko regijo, poroča AFP.

Francija je pomembna članica vojaške koalicije proti IS-ju v Siriji in Iraku pod vodstvom ZDA. Koalicija izvaja predvsem letalske napade na položaje džihadistov, zagotavlja pa tudi vojaško opremo in urjenje iraškim silam.

Kot navaja AFP, so francoske sile od septembra 2014 izvedle okoli 5.700 poletov in okoli 1.000 napadov na položaje IS-ja ter uničile več kot 1.700 ciljev. Te napade izvajajo predvsem letala rafale 14, ki so nameščena v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Pri urjenju iraških sil pa sodeluje še okoli 500 francoskih vojakov, še navaja AFP.

Civilne žrtve koalicijske vojne proti IS-ju

Nevladna organizacija Airwars, ki spremlja število civilnih žrtev v napadih tako v Siriji kot Iraku, ocenjuje, da je bilo od začetka koalicijskih napadov v obeh državah leta 2014 v zračnih napadih ubitih minimalno med 2.000 in 3.000 civilistov.

Tudi mednarodna organizacija za varstvo človekovih pravic Amnesty International je oktobra lani opozorila, da koalicija pod vodstvom ZDA v Siriji ne naredi dovolj za izogibanje civilnim žrtvam.

B. V.