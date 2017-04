Hollande na slovesu za ubitim policistom pozval k enotnosti v boju proti terorizmu

Na slovesnosti oba predsedniška kandidata

25. april 2017 ob 16:00

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoski predsednik Francois Hollande je na spominski slovesnosti za prejšnji teden ubitim policistom pozval k enotnosti v "dolgem in težavnem boju proti terorizmu".

Hollande je 37-letnemu policistu Xavierju Jugeleju posmrtno podelil odlikovanje viteza legije časti, ki je eno najvišjih francoskih odlikovanj. Jugele je bil ubit prejšnji četrtek v napadu na Elizejskih poljanah. Morilec Karim Cheufri je policista ubil s kalašnikovko z dvema streloma v glavo, ranil še dva policista in nemško turistko, nato pa so ga ustrelili policisti.

"Francija je znova izgubila enega svojih najpogumnejših sinov. Znova je republika izgubila enega najbolj cenjenih varuhov," je dejal Hollande. Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi partner ubitega policista Etienne Cardiles.

Spominske slovesnosti v Parizu so se udeležili tudi visoki francoski politiki, med njimi predsedniška kandidata Emmanuel Macron in Marine Le Pen, nekdanji predsednik Nicolas Sarkozy in nekdanji premier Manuel Valls.

Strah in pogum

Po napadu na znameniti pariški aveniji sta se predsedniška kandidata, ki sta se na nedeljskih predsedniških volitvah uvrstila v drugi krog, odzvala povsem različno. Sredinski kandidat Macron je pozval Francoze, naj se ne vdajo strahu, kandidatka skrajne desnice Le Penova pa je dejala, da se boji novih napadov in da je varnost državljanov v središču njenega programa.

"Ne privolite v delitve in zastraševanje," je dejal Macron, ki je obljubil, da bo neusmiljen pri varovanju Francozov. V primeru izvolitve napoveduje okrepitev obveščevalne službe v boju proti islamistični radikalizaciji in zaposlitev dodatnih 10.000 policistov.

Le Penova stavi na zapiranje meja, ob tem pa se zavzema za izgon tujcev, ki predstavljajo grožnjo, ukinitev dvojnega državljanstva za nevarne posameznike in okrepitev policije. "V zadnjih desetih letih se zdi, da izgubljamo vojno, ki nam je bila napovedana," je poudarila.

G. V.