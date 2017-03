Hollande svari pred zmago Marine Le Pen. Juppé ne bo kandidiral.

6. marec 2017 ob 11:23,

zadnji poseg: 6. marec 2017 ob 11:40

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoski predsednik Francois Hollande je posvaril pred zmago voditeljice skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen na predsedniških volitvah. Alain Juppé je medtem sporočil, da kljub pozivom vendarle ne bo kandidiral.

"Obstaja grožnja, da Le Penova zmaga na volitvah. Skrajna desnica v več kot 30 letih ni bila tako visoko v javnomnenjskih raziskavah, a Francija se ne bo vdala," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Hollande dejal v pogovoru za šest evropskih časopisov.

Kot je še dodal francoski predsednik, se Francija zaveda, da bodo volitve 23. aprila in 7. maja odločale ne samo o prihodnosti države, ampak tudi o prihodnosti samega evropskega projekta.

Marine Le Pen v svojih predvolilnih obljubah napoveduje odpravo evra kot francoske valute in razpis referenduma o članstvu Francije v Evropski uniji. Hollande, ki se spopada z nizko priljubljenostjo med volivci in volivkami in se ne bo potegoval za drugi predsedniški mandat, je dejal, da je njegova zadnja dolžnost, da stori vse, da Francije tovrstni načrt ne bo prepričal.

Javnomnenjske raziskave napovedujejo Marine Le Pen zmago v prvem, ne pa tudi v drugem krogu. Na koncu naj bi slavil neodvisni kandidat Emmanuel Macron ali kandidat konservativcev Francois Fillon. Slednji se je znašel v težavah na račun očitkov o domnevno fiktivni zaposlitvi svoje žene. Kljub pozivom se ni odločil za odstop od kandidature.

Juppé: Ne bom kandidiral

Kot morebitna zamenjava za Fillona, če bi se ta odločil umakniti iz bitke za predsedniški položaj, se je omenjal nekdanji premier Alain Juppé, ki je sicer izgubil proti Fillonu na izboru kandidata konservativne republikanske stranke. A Juppé je sporočil, da ne bo kandidiral, čeprav bi po javnomnenjskih raziskavah na volitvah dosegel boljši rezultat kot Fillon.

"Znova in za vselej sporočam, da ne bom kandidiral za predsednika," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na novinarski konferenci. Obenem je bil kritičen do Fillona, češ da je zaradi poskusa, da bi afero prikazal kot zaroto in politični umor, zašel v slepo ulico.

Reševanje krize Republikancev

O trenutnih razmerah bo razpravljal politični odbor francoskih Republikancev. Srečanje vrha stranke se bo po napovedih začelo ob 18. uri. V reševanje krize v taboru konservativcev se je po poročanju tujih tiskovnih agencij vključil tudi nekdanji predsednik Nicolas Sarkozy, ki se je na strankarskih volitvah neuspešno potegoval za predsedniško nominacijo. Predlagal je, da bi se sešel s Fillonom in Juppéjem, da bi skupaj našli "časten in verodostojen izhod iz položaja, ki se ne sme nadaljevati".

B. V.