Hongkong: Množični protesti proti aretaciji mladih aktivistov

Se Kitajska vpleta v suverenost Hongkonga?

20. avgust 2017 ob 21:47,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 21:56

Hongkong - MMC RTV SLO, Reuters

Več deset tisoč ljudi je zavzelo ulice Hongkonga v protest proti aretaciji treh demokratičnih aktivistov, kar vzbuja dvome o hongkonški suverenosti v sklopu sistema "ena država, dva sistema", ki ga imata sklenjenega Hongkong in Kitajska.

V četrtek so oblasti prijele tri prodemokratične aktiviste, ki so želeli kandidirati na volitvah v skupščino Hongkonga. 20-letni Joshua Wong, 24-letni Nathan Law in 27-letni Alex Chow so bili zaradi soorganiziranja "nezakonitega zborovanja" leta 2014, ko so protestniki "Umrella Movementa" zavzeli ulice Hongkonga, obsojeni na od šest do osem mesecev zaporne kazni.

Protestniki so se v nedeljo sprehodili do hongkonškega vrhovnega sodišča, kjer so razvili plakate in obsodili aretacijo mladih aktivistov. Nekdanji študentski vodja in soorganizator protesta Lester Šum je dejal, da je število protestnikov najvišje po letu 2014, ko je t. i. Umbrella Movement v prodemokratičnih protestih za 79 dni ustavil glavne prometnice Hongkonga.

"Protesti dokazujejo, da vladi Hongkonga, kitajskemu komunističnemu režimu in ministrstvu za pravosodje kljub strogim zakonom in kaznim ni uspela zarota proti politični participaciji ljudem iz Hongkonga," je dejal Šum.

Policija število udeležencev ocenjuje na 22.000

Policija Hongkonga število protestnikov ocenjuje na 22.000. Protestniki so razvili ogromen plakat z napisom "Boj proti totalitarizmu ni zločin" in zahtevali izpustitev političnih zapornikov.

Voditelj skupine Hong Kong Indigenous, ki se zavzema za samostojnost Hongkonga, Ray Vong, meni, da bodo aretacije aktivistov sprožile proces združevanja opozicijskih skupin, ki so bile v preteklih letih močno razdeljene. "Po Umbrella Movementu so radikalne in zmernejše skupine šle vsaka svojo pot. Zdaj spet stojimo skupaj, to je dober začetek," je dejal.

Ena država, dva sistema

Nekdanja britanska kolonija Hongkong je bila leta 1997 vrnjena Kitajski v sklopu dogovora "ena država, dva sistema", ki Hongkongu zagotavlja nekatere svoboščine, kot je avtonomija sodstva. Vendar kritiki svarijo, da Kitajska izteguje svoje kremplje po neodvisnosti Hongkonga.

Zaporne kazni Wongu, Lawu in Chowu onemogočajo udeležbo na volitvah v mestno skupščino za prihodnjih pet let. Lau Sju Laj, ena izmed šestih izključenih članic skupščine v zadnjih letih, opozarja, da je dolžina zaporne kazni nerazumno dolga. "Za aretacije se zdi, kot da gre za politično zatiranje pravice mladih, da kandidirajo na demokratičnih volitvah. Upam, da bodo ljudje to opazili. Moramo zaščititi avtonomijo Hongkonga," opozarja.

Združenji odvetnikov in pravnih zastopnikov Hongkonga sicer zagovarjata odločitev sodišča: "Neutemeljeni komentarji, da so na sodne odločitve vplivali politični interesi zunaj Hongkonga, so neupravičene in škodujoče Hongkongu kot celoti."

Neznanci pretepli člana demokratične stranke

Na začetku avgusta so neznanci napadli prodemokratičnega aktivista in vidnega člana Demokratične stranke Howarda Lama, ki trdi, da gre za kitajske tajne agente. Po besedah Lama so ga neznanci, ki so govorili v mandarinščini, obkrožili pred športno trgovino, ga več ur zasliševali in mu s spenjačem 21-krat preluknjali kožo, ker naj bi bil "nedomoljuben". Pozneje naj bi ga pretepli in odvrgli na oddaljeni plaži v hongkonškem okrožju Sai Kung. "Ali gre res za svarilo ljudem Hongkonga ali pa za ustvarjanje napetosti med kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in Hongkongom," meni aktivist Li Čeuk Jan.

J. R.