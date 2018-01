Hongkong prepovedal trgovanje s slonovino

Julija 2017 zasegli 7,2 tone slonjih oklov

31. januar 2018 ob 20:47

Hongkong - MMC RTV SLO

Poslanci v Hongkongu so z zakonom prepovedali trgovanje s slonovino, ki naj bi jo popolnoma izkoreninili do leta 2021. Podoben ukrep je na začetku letošnjega leta sprejela tudi Kitajska.

"Zaprtje tega velikega trga s slonovino pomeni upanje za slone," je potezo Hongkonga za BBC komentiral Bert Wander iz organizacije Avaaz, ki se bori za pravice slonov. Hongkong velja za največji trg s slonovino na svetu. Oblasti v Hongkongu so julija 2017 zasegle rekordnih 7,2 tone slonjih oklov.

Prenehanje trgovine v treh fazah

Trgovanje s slonovino v Hongkongu se bo prenehalo v treh fazah. Najprej bo začela veljati prepoved trgovanja s trofejami in slonovino, uplenjeno po letu 1975, ko je začela veljati konvencija o trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Pozneje bo prepovedano trgovanje tudi s slonovino, ki je bila uplenjena pred letom 1975. Nazadnje pa bodo morali trgovci do leta 2021 izprazniti svoje zaloge slonovine.

Kazni za prekrškarje so velike. Trgovci bodo morali plačati nekajmilijonske dolarske kazni, grozi pa jim tudi do deset let zapora. "Zdaj morajo naši organi poskrbeti, da bo prepoved učinkovito uveljavljena," je dejala poslanka v hongkonškem parlamentu Elizabeth Quat.

Divji lovci v desetih letih ubili 110.000 slonov

Aktivisti opozarjajo, da je časovni zamik pri uveljavljanju prepovedi nepotreben, saj se afriški sloni še vedno pobijajo v velikih številkah. Divji lov je število slonov v zadnjem desetletju zmanjšal za 110.000, na 415.000 živali. Mednarodna trgovina s slonovino je sicer prepovedana od leta 1990 naprej.

A. V.