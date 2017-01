Hotelir, ki zanika pokol v Nankingu, sprožil japonsko-kitajski spor

Druga svetovna vojna še vedno razdvaja

19. januar 2017 ob 20:03

Peking, Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonska hotelska veriga je zanetila meddržavni spor, ker njen lastnik trdi, da se pokol v kitajskem mestu Nanking leta 1937 ni zgodil. Pokol, v katerem naj bi japonski vojaki med drugo svetovno vojno ubili tudi do 300.000 ljudi, sicer tudi 80 let pozneje še vedno razdvaja Japonce in Kitajce.

Zadnjo oživitev spora so zanetile knjige Toshia Motoye, predsednika hotelske verige APA, s katerimi založijo vse sobe več kot 400 hotelov, kolikor jih ima v lasti APA.

Knjige so polne revizionističnih nazorov, v tisti z naslovom Prava zgodovina Japonske, natisnjeni v angleščini in japonščini, pa Motoya piše, kako je "zgodba o pokolu v Nankingu nemogoča", za plenjenje in poboje pa krivi pripadnike veje kitajske vojske, ki so si slekli uniforme. "Vsa ta dejanja naj bi zagrešila japonska vojska, kar pa ni res," piše Motoya pod psevdonimom Seidži Fudži.

V nekem drugem poglavju Motoya zanika tudi, da so japonski vojaki ženske na zasedenih območjih prisilili v spolno suženjstvo. Vprašanje t. i. "žensk za uteho" je na Kitajskem, pa tudi v Južni Koreji občutljiva tema.

Jabolko spora

Pokol in japonska okupacija Nankinga sta že desetletja jabolko spora v že tako napetih odnosih med državama. Če Peking navaja, da so Japonci decembra 1937 ob invaziji na Nanking pobili 300.000 ljudi, je povojno zavezniško sodišče število žrtev prepolovilo. Kitajsko močno razburja, da nekateri konservativni japonski politiki in akademiki pokol kategorično zanikajo ali pa navajajo znatno nižjo številko žrtev.

Motoyeva zadnja knjiga, sestavljena iz esejev, ki jih je hotelir spisal v zadnjih dveh letih za hotelski bilten, je pritegnila pozornost Kitajcev, potem ko je bila naložena na kitajsko družbeno omrežje Weibo in nemudoma sprožila hude spletne kritike in pozive k bojkotu potovanj na Japonsko tik pred prazniki ob kitajskem novem letu.

"Vsak Kitajec z vsaj malo spoštovanja do svoje narodnosti bi moral bojkotirati japonske izdelke in potovanja na Japonsko," je na Weiboju zapisal eden izmed uporabnikov. Nekateri najbolj priljubljeni kitajski spletni ponudniki hotelov so s svojih strani že umaknili vse ponudbe za Apine hotele.



Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing pravi, da ve za knjigo in da ta kaže, da se "določene sile" na Japonskem niso pripravljene soočiti z zgodovino. Ob tem je pozvala Japonsko, naj razmisli o zgodovini in "zagotovi, da bodo Japonci izpostavljeni resnični ubeseditvi zgodovine".

"Interpretacija zgodovine"

APA je v odzivu sporočila, da je knjiga "na dejstvih temelječa resnična interpretacija moderne zgodovine", Motoya pa, da kitajski turisti predstavljajo le pet odstotkov njihovih gostov na Japonskem in da njihovi hoteli ne čutijo nobenih posledic sporne knjige, niti jih ne pričakuje. Vztraja pa pri zanikanju pokola v Nankingu: "Kitajcem nikdar ni uspelo zbrati dokazov, ki bi oporekali interpretaciji, da pokola v Nankingu ni bilo. Na Japonskem, kjer je svoboda govora zaščitena, bom še naprej podajal svoje misli in prepričanja."

Odzvala se je tudi japonska vlada, ki pravi, da bi morali obe državi gledati v prihodnost, "ne pa posvečati čezmerne pozornosti naši nesrečni zgodovini".



Turizem je na Japonskem v zadnjih letih v razcvetu - lani je državo vzhajajočega sonca obiskalo okoli 24 milijonov tujih turistov, kar je za 22 odstotkov več kot leto pred tem. Največji delež turistov predstavljajo Kitajci (6,3 milijona, kar je 28 odstotkov več kot leta 2015), ki so s svojim nakupovanjem vbrizgali dobrodošlo finančno injekcijo v šibko japonsko gospodarstvo.

K. S.