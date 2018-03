Hrvaška italijanskim ribičem naložila 8.000 evrov kazni

Zaplenjena tudi ribiška oprema in celoten ulov

1. marec 2018 ob 16:42

Umag - MMC RTV SLO, STA

Sodišče za prekrške v Umagu je šesterici italijanskih ribičev zaradi kršitve hrvaške meje in zakona o morskem ribištvu naložilo plačilo približno 60.000 kun (8.000 evrov) kazni.

Ribiči iz Chioggie so morali plačati tudi stroške sodišča in policijskega plovila, ki je v torek ujelo italijansko ribiško ladjo med nezakonitim ribolovom v hrvaškem morju.

Sodišče je naložilo tudi zaplembo ribiške opreme z ladje ter celotnega ulova. Hrvaški policisti so na italijanski ladji našli nekaj več kot 17 kilogramov rib in školjk.

Hrvaška policija je ribiško ladjo opazila v torek v popoldanskih urah. Policisti so na ribiške ladje še posebej pozorni, kadar so na morju slabše vremenske razmere in zato posamezniki mislijo, da jih ne bodo opazili pri kršitvah, je sporočila hrvaška policija.

Več kot polovico denarne kazni bo moral plačati kapitan ribiške ladje Vega, ki pluje pod italijansko zastavo. Kapitanu so zaradi nezakonitega ribolova in zaradi škode, ki jo je povzročil v hrvaškem morju, naložili plačilo kazni v skupni vrednosti 3.175 evrov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kazni za ribolov in nezakonit prehod meje ter sodni stroški

Poleg tega bo moral kapitan plačati še 1.080 evrov zaradi nezakonitega prehoda meje, medtem ko so bili zaradi enakega prekrška posamezni člani posadke kaznovani s po 540 evri denarne kazni. Vsak član posadke bo moral poravnati 81 evrov za stroške pravosodnega postopka in 135 evrov zaradi stroškov policijskega plovila, ki je spremljalo italijansko ribiško ladjo do Umaga.

Prejšnji teden je hrvaška policija v bližini otoka Vis pri krivolovu zalotila štiri italijanski ribiče, na ladji pa so našli 46 kilogramov rib in rakov. Sodnik za prekrške v Visu je poveljniku ladje naložil plačilo 7.432 evrov, trem članom posadke pa po 676 evrov.

J. R.