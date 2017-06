Hrvaška ministrica: "Od Slovenije pričakujemo, da ne bo izvajala enostranskih dejanj"

"Arbitražni proces je kontaminiran in kompromitiran"

25. junij 2017 ob 16:37,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 17:07

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Nova hrvaška zunanja ministrica in podpredsednica sabora Marija Pejčinović-Burić je v intervjuju za Večernji list spregovorila o prihajajoči odločitvi haaškega arbitražnega sodišča.

Ministrico že prihodnji teden čaka ognjeni krst - objava odločitve o meji med Slovenijo in Hrvaško, poroča Večernji list.

V Zagrebu si želijo dialoga in pričakujejo, da Slovenija po odločitvi arbitražnega sodišča ne bo izvajala enostranskih dejanj, poudarja nova ministrica.

Pejčinović-Burićeva je po odstopu Iva Stierja 19. junija nastopila funkcijo ministrice za zunanje in evropske zadeve, istočasno je postala tudi podpresednica sabora. Do prevzema položaja je ministrica opravljala funkcija državne sekretarke za evropske zadeve.

Na vprašanje, kaj pričakuje po objavi odločitve sodišča, je ministrica dejala, se ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj je stališče Hrvaške jasno. Po mnenju Zagreba je arbitražni proces "nepopravljivo kontaminiran in kompromitiran".

Hrvaško in Slovenijo povezuje članstvo v EU-ju

Pomembneje je, da sta Hrvaška in Slovenija ne samo sosedi, temveč tudi odgovorni članici EU-ja in Nata ter imata v tem okviru več interesov in vprašanj, ki ju povezujejo, meni Pejčinović-Burićeva in dodaja, da ju to obvezuje k medsebojnem dialogu.

"Meja obstaja od leta 1991. Slovenija je nanjo pristala, z njo je mednarodno priznana vstopila v Združene narode, EU in Nato. To je za nas pomembno stališče, a je hkrati enako pomembno, da življenje na obeh straneh meje poteka normalno, skladno s sporazumom o obmejnem prometu in sodelovanju," je zatrdila.

Dejala je, da hrvaški pristojni organi za mejo budno spremljajo dogajanje na meji in okoli nje, kar bodo počeli tudi v prihodnjih dneh. Od Slovenije pričakuje, da ne bo izvedla enostranskih dejanj.

"Meja je bilateralno vprašanje"

Ministrica je poudarila, da je meja bilateralno vprašanje in dodaja, da si želi obojestransko sprejemljive rešitve, ki bi še izboljšala odnose med državama. Hrvaška je od trenutka, ko je bila "arbitraža kontaminirana" in od odločitve sabora o izstopu iz arbitražnega procesa leta 2015, vztrajala in še naprej vztraja na pogovorih.

Hrvaška je o izstopu iz arbitražnega procesa obvestila vse potrebne instance in od takrat stalno poziva slovensko stran na pogovore o možnih rešitvah, je pojasnila ministrica, ki političnih pritiskov iz Slovenije v povezavi z odločitvijo arbitražnega sodišča ne pričakuje, tudi ne v zvezi z vstopom Hrvaške v schengen.

"Vestno si prizadevamo za izpolnitev preostalih nalog in ko bomo izpolnili vse obveze, pričakujemo, da bodo širši interesi prevladali in da pritiska na Hrvaško ne bo," je v intervjuju za Večernji list dejala vodja hrvaška diplomacije.

"Arbitraža ni nikoli bila del pogajanj o članstvu v EU-ju. V arbitražo smo vstopili kot dve suvereni državi, zaradi njene kompromitacije smo od nje odstopili," še poudarja ministrica in ponavlja stališče Bruslja, ki podpira trajno dvostransko rešitev mejnega vprašanja, za katero bi se dogovorili obe strani in nato vztrajali pri dialogu.

J. R.