Hrvaška po Vučićevih izjavah napoveduje ohladitev odnosov s Srbijo

Dačić: Slovenija in Hrvaška sta izvedli nezakonito odcepitev

7. avgust 2018 ob 15:29

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Med Hrvaško in Srbijo se obeta ohladitev odnosov, potem ko je srbski predsednik Aleksander Vučić hrvaško operacijo Nevihta primerjal s holokavstom.

Na Hrvaškem so konec tedna obeležili 23. obletnico vojaške operacije, s katero so leta 1995 končali vojno na svojem ozemlju. Če na Hrvaškem vojaško zmago slavijo, pa je za srbski narod Nevihta ena največjih katastrof, saj je bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 250.000 Srbov.

Čas okoli obletnice pogosto sproži besedne spopade med hrvaškimi in srbskimi predstavniki. Tokrat je srbski predsednik hrvaško operacijo primerjal s holokavstom, ko je dejal, da je Hitler hotel svet brez Judov, Hrvaška in njena politika, pa je hotela Hrvaško brez Srbov, ker naj bi ogrožali hrvaško nacionalno bit.

S svojimi besedami je sprožil ostre odzive na Hrvaškem in zaostril že tako krhke odnose med državama. Kot poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na vire pri hrvaške vrhu, je pričakovati globoko ohladitev odnosov, kar že nakazuje napoved, da hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović ne bo obiskala Srbije, čeprav ima Vučićevo vabilo.

Omenjeni vir ocenjuje, da je srbsko vodstvo zelo razjezila navzočnost ZDA in Izraela na slovesnosti ob obletnici Nevihte. "Saj oblasti v Beogradu tamkajšnjo javnost že dolgo prepričujejo, da ima Srbija vse več zaveznikov. Nato pa nad Kninom vidijo izraelske pilote in vsem je jasno, da to ni res, temveč da je Hrvaška v mnogo boljšem položaju," je za Jutarnji list povedal visoki predstavnik hrvaških oblasti.

Po besedah vira besede Vučića odražajo tudi problem srbskega vodstva zaradi Kosova in srbski predsednik na ta način "kupuje srbsko javnost s takšnimi nacionalističnimi izpadi."

"Milošević krvi za vrnitev etničnega čiščenja"

Odzvalo se je tudi hrvaško zunanje ministrstvo in Vučićeve izjave označilo za zlonamerne ter popolnoma neutemeljene. "Primerjava z nacističnim režimom je zamenjana trditev, saj je prav režim srbskega predsednika Slobodana Miloševića ob pomoči JLA in dela hrvaških in bosansko-hercegovskih Srbov odgovoren za vrnitev etničnega čiščenja v Evropo po drugi svetovni vojni," so opozorili na sedežu hrvaške diplomacije.

Hrvaški premier Andrej Plenković je besede srbskega predsednika obsodil že pred tem in dejal, da so bile te pretirane. Poudaril je še, da je dobro znano, da se je vojna odvijala na ozemlju Hrvaške in ne Srbije, da je Miloševićev velikosrbski režim izvedel agresijo na Hrvaško in da je Nevihta končala okupacijo Hrvaške.

Dačić: Nezakonita odcepitev Slovenije in Hrvaške

Podporo Vučiću je izrazil srbski zunanji minister Ivica Dačić, ki je dejal, "da do vojne na Hrvaškem ni prišlo tako, da je Srbija izvršila agresijo, temveč sta Slovenija in Hrvaška izvedli nelegalno secesijo, potem pa je sledil odgovor zvezne vlade, ki jo je vodil Ante Marković, torej Hrvat".

G. V.