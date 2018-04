Hrvaška: Policija priprla 24-letnega osumljenca spolnega nadlegovanja otrok

Policija svetuje staršem, kako naj ukrepajo

4. april 2018 ob 21:47

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška policija je priprla 24-letnega hrvaškega državljana, osumljenega 80 kaznivih dejanj spolnega nadlegovanja otrok, večinoma na spletu.

Identificirali so 53 žrtev z različnih koncev Hrvaške. Hrvaški policisti so ugotovili, da je podobna kazniva dejanja storil tudi v sosednjih državah. Žrtve so bile predvsem deklice, stare od 10 do 15 let.

Osumljenec je na družbenem omrežju Facebook oblikoval več lažnih profilov, prek katerih je prišel v stik s številnimi deklicami, še posebej s tistimi, ki so bile mlajše od 15 let. Deklice je nagovarjal k dopisovanju o spolnih temah, jim pošiljal pornografske vsebine ter jih spodbujal, naj snemajo seksualno eksplicitno vedenje in pornografske vsebine.

Posameznim žrtvam je tudi predlagal srečanja z namenom spolnega odnosa. Otrokom je tudi grozil, da bo javno objavil vsebino dopisovanja, če mu ne bodo poslali pornografskih vsebin, je sporočilo hrvaško ministrstvo za notranje zadeve.

Policijska akcija po vsej državi

Policijska akcija z imenom Nemezida IV je potekala na območju 18 hrvaških policijskih uprav ali na skoraj celotnem območju države. Ker so kriminalisti ugotovili, da obstaja sum kaznivih dejanj zlorabe in izkoriščanja otrok, so 24-letnika priprli. Osumljen je, da med junijem lani in januarjem letos storil 80 kaznivih dejanj.

Hrvaški policisti so na svoji spletni strani objavili tudi več nasvetov staršem za zaščito otrok med komunikacijo na spletu. Starše so tudi pozvali, naj vsako neprimerno vsebino ali komunikacijo z otroki na spletu prijavijo policiji prek aplikacije za spletno prijavo spolne zlorabe in izkoriščanja otrok ali naj osebno pridejo na policijo.

B. V.