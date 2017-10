Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hrvaško obrambno ministrstvo je potrdilo, da so v ponedeljek začeli zurjenjem rezervnih vojaških sil v Splitu, novembra pa bodo vaje naobmočjih Zagreba in Osijeka. Foto: Reuters Sorodne novice Hrvaška kupuje vojaška letala Višje nadomestilo, več interesa - na Hrvaškem vse več prostovoljnih vojakov Dodaj v

Hrvaška poslala poziv 18.000 vojaškim obveznikom, izbrala jih bo polovico

Letos se je za prostovoljno služenje vojaškega roka odločilo več mladih

24. oktober 2017 ob 15:09

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaško obrambno ministrstvo je v okviru posodobitve vojaške evidence in vzpostavljanja šestih pehotnih enot vojske poslalo poziv 18.000 vojaškim obveznikom, izbrali jih bodo 9.000.

Po poročanju hrvaških medijev se je pozivu odzvalo 12.000 vojaških obveznikov, v šest enot jih bodo razvrstili 9.000. Rezervni pehotni polki bodo letos vzpostavljeni v Zagrebu, Pulju, Karlovcu, Osijeku, Splitu in Dubrovniku, njihov namen pa bo, da bodo skupaj z aktivnimi vojaki sodelovali pri obrambi suvernosti in neodvisnosti države, prispevali k mednarodni varnosti in pomagali civilnim institucijam v primeru naravnih nesreč.

Ministrstvo za obrambo je bilo soočeno tudi s številnimi vprašanji vpoklicanih vojaških obveznikov in njihovih delodajalcev o pravicah, ki

jih imajo v primeru vojaških pozivov. Z ministrstva so pojasnili, da bodo zaposleni vojaški obvezniki obdržali vse delavske pravice, delodajalcem pa bodo izplačali nadomestilo za njihove delavce, medtem ko bodo ti opravljali vojaške naloge. Za vsak dan v vojaški rezervi pa bodo vpoklicani državljani dobili po 150 kun (20 evrov) dnevnic.

V ponedeljek so začeli z urjenjem rezervnih vojaških sil v Splitu, novembra bodo vaje na območjih Zagreba in Osijeka.

Doslej 52 ugovorov vesti

Kot poroča Jutarnji, naj se 6.000 oseb, ki so dobile poziv, ne bi javilo, ker poziva ni dobili ali pa so spremenili naslov. Če se pozivu neupravičeno niso odzvali, jih čaka ovadba sodniku za prekrške. Po navedbah ministrstva za obrambo se na vpoklic v rezervne sile ni treba odzvati v več opravičenih primerih, kot so na primer družinski razlogi, bolezen, opravljanje izpitov ali starševski dopust. Priznali bodo tudi ugovor vesti, kar pomeni, da bo oseba lahko sodelovala v civilnih službah. Zaenkrat je bilo 52 ugovorov vesti, je še poročal zagrebški časnik.

Letos se je več mladih prijavilo za prostovoljno služenje vojaškega roka. Do avgusta je uniformo obleklo 1165 oseb, kar je 115 več kot v enakem obdobju lani, so objavili prejšnji mesec. Obrambno ministrstvo načrtuje spremembe zakonodaje, da bi izboljšali statusne in materialne pravice profesionalnih vojakov. Prav tako so začeli s projektom vrnitve vojaških enot v mesta Sinj, Vukovar, Varaždin in Ploče.

Po podatkih na spletni strani hrvaških oboroženih sil ima hrvaška vojska nekaj več kot 14.500 aktivnih vojakov.

K. T.